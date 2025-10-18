Em ligação, Putin adverte Trump sobre mísseis na Ucrânia

Presidentes da Rússia e dos EUA conversaram por duas horas ao telefone, um dia antes de Donald Trump se encontrar com Zelenski na Casa Branca. A pauta deve ser o envio de mísseis Tomahawk a Kiev.Os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e o da Rússia, Vladimir Putin, conversaram durante duas horas ao telefone nesta quinta-feira (16/10), um dia antes de o mandatário ucraniano, Volodimir Zelenski, encontrar-se com Trump na Casa Branca. Na ligação, Putin pediu a Trump não ceder os mísseis de fabricação americana Tomahawk a Kiev. O fornecimento do armamento de longo alcance é uma demanda de Zelenski, que o considera decisivo para atingir alvos militares no interior da Rússia. Segundo o assessor do Kremlin Yuri Ushakov, Putin alertou Trump de que a transferência dos mísseis de cruzeiro Tomahawk à Ucrânia prejudicaria o processo de paz e deterioraria as relações entre Washington e Moscou. Ushakov também disse que a ligação telefônica ocorreu por iniciativa da Rússia: "Foi uma conversa altamente relevante e, ao mesmo tempo, extremamente franca e confiável", afirmou. Trump classificou a conversa como "muito produtiva" e disse que deve se reunir com Putin em Budapeste, sem dar maiores informações sobre o encontro. "O presidente Putin e eu nos encontraremos em um local acordado, Budapeste, Hungria, para ver se podemos pôr fim a essa guerra 'inglória' entre a Rússia e a Ucrânia", escreveu Trump na sua rede social, Truth Social. Os detalhes da nova cúpula entre Rússia e EUA serão acordados entre o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, e o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, nos próximos dias. O primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orban, disse em uma publicação no X que os preparativos para as tratativas entre EUA e a Rússia já estão em andamento. Zelenski ironiza alerta de Putin Trump também afirmou que vai discutir com Zelenski os apelos do líder russo. "O presidente Zelenski e eu nos encontraremos amanhã, no Salão Oval, onde discutiremos minha conversa com o presidente Putin e muito mais. Acredito que houve um grande progresso com a conversa telefônica de hoje", afirmou Trump. Um alto funcionário do governo ucraniano disse à agência de notícias AFP que o principal tema do encontro entre Zelenski e Trump, nesta sexta-feira, serão os mísseis Tomahawk, que os EUA não descartam enviar à Ucrânia. Ao chegar em Washington, o presidente ucraniano ironizou a proposta de Putin em uma publicação no X. "Podemos ver que Moscou está correndo para retomar o diálogo assim que ouve falar dos Tomahawks", disse Zelenski. O ucraniano também pediu para que o avanço das negociações em Gaza impulsione as tratativas sobre a guerra na Ucrânia. A potência do Tomahawk No último fim de semana, Trump disse que discutiria a questão do envio de mísseis Tomahawk à Ucrânia com Putin, mas não fez nenhuma referência de que isso tenha sido de fato abordado ao telefone. O pedido de Kiev para receber os mísseis de fabricação americana ocorre ao mesmo tempo em que Moscou tem intensificado os ataques à infraestrutura de energia da Ucrânia antes do início do inverno. O Tomahawk é um míssil de cruzeiro estratégico e tático, subsônico, de longo alcance e alta precisão e que pode ser lançado de diversas rampas de lançamento. Ele é produzido em diferentes versões, podendo transportar ogivas nucleares. Os mísseis ampliariam a capacidade do exército ucraniano de alcançar alvos mais profundos no território russo e com maior precisão, sem depender exclusivamente do despacho de drones. Variantes do Tomahawk podem atingir pontos a 2,5 mil quilômetros de distância. gb/gq (AP, AFP, Reuters)