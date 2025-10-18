Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Cruz Vermelha recebe 2 corpos de reféns em Gaza (Exército israelense)

Autor AFP
A Cruz Vermelha recebeu dois corpos de reféns da Faixa de Gaza no âmbito do acordo de cessar-fogo com o Hamas, indicou o Exército israelense em um comunicado na noite deste sábado (18). 

"Segundo as informações fornecidas pela Cruz Vermelha, dois caixões com os corpos de reféns foram transferidos para sua custódia e estão a caminho das forças [israelenses] na Faixa de Gaza", indicou o Exército em comunicado.

