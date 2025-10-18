Corinthians vence Deportivo Cali nos pênaltis e é campeão da Libertadores feminina

Na disputa por pênaltis, as corintianas converteram todas as suas cinco cobranças, enquanto o Kelly Ibargüen acertou o travessão pelo time colombiano.

O Corinthians é o campeão da Copa Libertadores feminina de 2025, depois de vencer o Deportivo Cali nos pênaltis por 5-3, após um empate sem gols na final disputada no Estádio Florencio Sola, em Banfield, na zona sul de Buenos Aires.

O Corinthians, clube mais vitorioso na Libertadores feminina, conquista o título continental pela sexta vez, as vitórias em 2017, 2019, 2021, 2023 e 2024, além de se tornar o primeiro tricampeão.

Este é o 14º do Brasil em 17 edições da competição. Além do Corinthians, foram campeões São José (3), Santos (2), Ferroviária (2) e Palmeiras.

A disputa pelo terceiro lugar aconteceu antes, com a Ferroviária derrotando o Colo Colo do Chile por 1 a 0, com gol de Kati logo no primeiro minuto de jogo.

