Barcelona vence Girona com gol no fim e assume liderança do Espanhol

O Barcelona venceu o Girona neste sábado (18) por 2 a 1, graças a um gol nos acréscimos do zagueiro Ronald Araújo, e assumiu a liderança do Campeonato Espanhol com um ponto à frente do Real Madrid, que ainda joga nesta 9ª rodada.

O time catalão abriu o placar no Estádio Olímpico de Montjuic com o meia Pedri aos 13 minutos, mas os visitantes reagiram rapidamente com um golaço de bicicleta do belga Axel Witsel (20').

No desespero em busca do empate, o técnico Hansi Flick colocou Araújo como atacante e o uruguaio aproveitou um passe de Frenkie de Jong para mandar a bola para as redes (90'+3).

Flick ainda foi expulso no final da partida por reclamar da arbitragem e deverá cumprir suspensão no próximo fim de semana, no Clássico com o Real Madrid.

Como vem acontecendo neste fim de semana na Espanha, os jogadores de ambas as equipes ficaram parados por 15 segundos após o apito inicial para protestar contra o jogo marcado para o dia 20 de dezembro em Miami entre Villarreal e Barcelona, pela 17ª rodada do Espanhol.

No outro jogo já encerrado deste sábado, o Sevilla foi derrotado em casa pelo Mallorca por 3 a 1 e pode se afastar da zona de classificação para as copas europeias.

-- Jogos da 9ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

  

   - Sexta-feira:

   Real Oviedo - Espanyol              0 - 2

  

   - Sábado:

   Sevilla - Mallorca                  1 - 3

   Barcelona - Girona                  2 - 1

   (13h30) Villarreal - Betis                 

   (16h00) Atlético de Madrid - Osasuna       

  

   - Domingo:

   (09h00) Elche - Athletic Bilbao            

   (11h15) Celta Vigo - Real Sociedad         

   (13h30) Levante - Rayo Vallecano           

   (16h00) Getafe - Real Madrid               

  

   - Segunda-feira:

   (16h00) Alavés - Valencia                  

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Barcelona               22   9   7   1   1  24  10  14

    2. Real Madrid             21   8   7   0   1  19   9  10

    3. Villarreal              16   8   5   1   2  14   8   6

    4. Betis                   15   8   4   3   1  13   8   5

    5. Espanyol                15   9   4   3   2  13  11   2

    6. Atlético de Madrid      13   8   3   4   1  15  10   5

    7. Sevilla                 13   9   4   1   4  16  14   2

    8. Elche                   13   8   3   4   1  11   9   2

    9. Athletic Bilbao         13   8   4   1   3   9   9   0

   10. Alavés                  11   8   3   2   3   9   8   1

   11. Getafe                  11   8   3   2   3   9  11  -2

   12. Osasuna                 10   8   3   1   4   7   8  -1

   13. Levante                  8   8   2   2   4  13  14  -1

   14. Rayo Vallecano           8   8   2   2   4   8  10  -2

   15. Mallorca                 8   9   2   2   5  10  14  -4

     . Valencia                 8   8   2   2   4  10  14  -4

   17. Celta Vigo               6   8   0   6   2   7  10  -3

   18. Real Oviedo              6   9   2   0   7   4  16 -12

   19. Girona                   6   9   1   3   5   6  19 -13

   20. Real Sociedad            5   8   1   2   5   7  12  -5

