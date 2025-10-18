Barcelona vence Girona com gol no fim e assume liderança do Espanhol

O time catalão abriu o placar no Estádio Olímpico de Montjuic com o meia Pedri aos 13 minutos, mas os visitantes reagiram rapidamente com um golaço de bicicleta do belga Axel Witsel (20').

O Barcelona venceu o Girona neste sábado (18) por 2 a 1, graças a um gol nos acréscimos do zagueiro Ronald Araújo, e assumiu a liderança do Campeonato Espanhol com um ponto à frente do Real Madrid, que ainda joga nesta 9ª rodada.

No desespero em busca do empate, o técnico Hansi Flick colocou Araújo como atacante e o uruguaio aproveitou um passe de Frenkie de Jong para mandar a bola para as redes (90'+3).

Flick ainda foi expulso no final da partida por reclamar da arbitragem e deverá cumprir suspensão no próximo fim de semana, no Clássico com o Real Madrid.

Como vem acontecendo neste fim de semana na Espanha, os jogadores de ambas as equipes ficaram parados por 15 segundos após o apito inicial para protestar contra o jogo marcado para o dia 20 de dezembro em Miami entre Villarreal e Barcelona, pela 17ª rodada do Espanhol.

No outro jogo já encerrado deste sábado, o Sevilla foi derrotado em casa pelo Mallorca por 3 a 1 e pode se afastar da zona de classificação para as copas europeias.