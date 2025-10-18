Arsenal vence Fulham e mantém liderança; City segue em reação

Um gol de Leandro Trossard no segundo tempo deu ao Arsenal a vitória por 1 a 0 sobre o Fulham fora de casa, neste sábado (18), e manteve o time do técnico Mikel Arteta na liderança do Campeonato Inglês. Com 19 pontos, os 'Gunners' voltaram ao topo da tabela depois que o Manchester City assumiu a ponta momentaneamente com a vitória de horas antes sobre o Everton por 2 a 0.

A equipe londrina agora tem 4 pontos de vantagem sobre o Liverpool (3º), que no domingo recebe o Manchester United (11º) em Anfield. O quarto colocado é o surpreendente Bournemouth (15 pontos), que mais cedo empatou em 3 a 3 com o Crystal Palace. O Arsenal demorou a abrir o placar, apesar de ter criado várias chances: um gol de Riccardo Calafiori anulado por impedimento, um chute de Viktor Gyökeres defendido pelo goleiro Bernd Leno (37') e uma finalização de Declan Rice foi para fora por pouco (45+6'). O placar só saiu do zero depois de cobrança de escanteio de Bukayo Saka que o brasileiro Gabriel Magalhães desviou para a segunda trave, onde Trossard aproveitou para mandar a bola para as redes (58').

Na próxima terça-feira, o Arsenal receberá o Atlético de Madrid na terceira rodada da Liga dos Campeões. - Haaland faz dois - Mais cedo, o Manchester City manteve sua reação com uma terceira vitória consecutiva, ao bater o Everton por 2 a 0 no Etihad Stadium, com dois gols de Erling Haaland.

O atacante norueguês já soma 23 gols em 13 jogos nesta temporada, entre clube e seleção. Depois de duas derrotas nas três primeiras rodadas no campeonato, o time do técnico Pep Guardiola já está há oito partidas sem perder entre todas as competições. Por sua vez, o Newcastle (12º) foi derrotado pelo Brighton (9º) por 2 a 1 e continua sem conseguir se aproximar da parte de cima da tabela.

- Postecoglou demitido - Mas a notícia do fim de semana na Inglaterra talvez seja a demissão do técnico Ange Postecoglou do Nottingham Forest (18º), após a dura derrota em casa para o Chelsea (6º) por 3 a 0. Os gols do jogo no City Ground foram marcados por Josh Acheampong (49'), Pedro Neto (52') e Reece James (84').