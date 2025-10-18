Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Arsenal vence Fulham e mantém liderança; City segue em reação

Autor AFP
Tipo Notícia

Um gol de Leandro Trossard no segundo tempo deu ao Arsenal a vitória por 1 a 0 sobre o Fulham fora de casa, neste sábado (18), e manteve o time do técnico Mikel Arteta na liderança do Campeonato Inglês.

Com 19 pontos, os 'Gunners' voltaram ao topo da tabela depois que o Manchester City assumiu a ponta momentaneamente com a vitória de horas antes sobre o Everton por 2 a 0.

A equipe londrina agora tem 4 pontos de vantagem sobre o Liverpool (3º), que no domingo recebe o Manchester United (11º) em Anfield.

O quarto colocado é o surpreendente Bournemouth (15 pontos), que mais cedo empatou em 3 a 3 com o Crystal Palace.

O Arsenal demorou a abrir o placar, apesar de ter criado várias chances: um gol de Riccardo Calafiori anulado por impedimento, um chute de Viktor Gyökeres defendido pelo goleiro Bernd Leno (37') e uma finalização de Declan Rice foi para fora por pouco (45+6').

O placar só saiu do zero depois de cobrança de escanteio de Bukayo Saka que o brasileiro Gabriel Magalhães desviou para a segunda trave, onde Trossard aproveitou para mandar a bola para as redes (58').

Na próxima terça-feira, o Arsenal receberá o Atlético de Madrid na terceira rodada da Liga dos Campeões.

- Haaland faz dois -

Mais cedo, o Manchester City manteve sua reação com uma terceira vitória consecutiva, ao bater o Everton por 2 a 0 no Etihad Stadium, com dois gols de Erling Haaland.

O atacante norueguês já soma 23 gols em 13 jogos nesta temporada, entre clube e seleção.

Depois de duas derrotas nas três primeiras rodadas no campeonato, o time do técnico Pep Guardiola já está há oito partidas sem perder entre todas as competições.

Por sua vez, o Newcastle (12º) foi derrotado pelo Brighton (9º) por 2 a 1 e continua sem conseguir se aproximar da parte de cima da tabela.

- Postecoglou demitido -

Mas a notícia do fim de semana na Inglaterra talvez seja a demissão do técnico Ange Postecoglou do Nottingham Forest (18º), após a dura derrota em casa para o Chelsea (6º) por 3 a 0.

Os gols do jogo no City Ground foram marcados por Josh Acheampong (49'), Pedro Neto (52') e Reece James (84').

Desde que chegou ao Forest, há pouco mais de um mês, Postecoglou comandou a equipe em nove jogos entre Campeonato Inglês, Copa da Liga Inglesa e Liga Europa e não conseguiu vencer, com um retrospecto de dois empates e sete derrotas.

Quando seu antecessor, o português Nuno Espírito Santo, foi demitido após desavenças com o proprietário do clube, o magnata grego Evangelos Marinakis, a equipe estava em décimo na tabela.

Neste sábado, o Forest dormirá na 18ª posição, na zona de rebaixamento.

Segundo os rumores na imprensa britânica, o sucessor de Postecoglou pode ser o inglês Sean Dyche ou o italiano Roberto Mancini.

-- Jogos da 8ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

  

   - Sábado:

   Nottingham - Chelsea                0 - 3

   Sunderland - Wolverhampton          2 - 0

   Brighton - Newcastle                2 - 1

   Burnley - Leeds                     2 - 0

   Crystal Palace - Bournemouth        3 - 3

   Manchester City - Everton           2 - 0

   Fulham - Arsenal                    0 - 1

  

   - Domingo:

   (10h00) Tottenham - Aston Villa            

   (12h30) Liverpool - Manchester United      

  

   - Segunda-feira:

   (16h00) West Ham - Brentford               

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Arsenal                 19   8   6   1   1  15   3  12

    2. Manchester City         16   8   5   1   2  17   6  11

    3. Liverpool               15   7   5   0   2  13   9   4

    4. Bournemouth             15   8   4   3   1  14  11   3

    5. Tottenham               14   7   4   2   1  13   5   8

    6. Chelsea                 14   8   4   2   2  16   9   7

    7. Sunderland              14   8   4   2   2   9   6   3

    8. Crystal Palace          13   8   3   4   1  12   8   4

    9. Brighton                12   8   3   3   2  12  11   1

   10. Everton                 11   8   3   2   3   9   9   0

   11. Manchester United       10   7   3   1   3   9  11  -2

   12. Newcastle                9   8   2   3   3   7   7   0

   13. Aston Villa              9   7   2   3   2   6   7  -1

   14. Fulham                   8   8   2   2   4   8  12  -4

   15. Leeds                    8   8   2   2   4   7  13  -6

   16. Brentford                7   7   2   1   4   9  12  -3

   17. Burnley                  7   8   2   1   5   9  15  -6

   18. Nottingham               5   8   1   2   5   5  15 -10

   19. West Ham                 4   7   1   1   5   6  16 -10

   20. Wolverhampton            2   8   0   2   6   5  16 -11

