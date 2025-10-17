Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Zelensky: Trump está certo ao dizer que Ucrânia e Rússia precisam parar guerra

Agência Estado
O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou que os EUA não querem escalada da guerra da Ucrânia com a Rússia e que o presidente americano, Donald Trump, está certo ao dizer que os países precisam encerrar o conflito no Leste Europeu. Os comentários aconteceram após o encontro de Trump e Zelensky na Casa Branca, nesta sexta-feira.

Zelensky disse estar aberto a formatos bilaterais ou trilaterais para negociações que aproximem as nações a paz. Acrescentou que a Rússia está com medo de que a Ucrânia receba mísseis americanos Tomahawks.

