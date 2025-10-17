Wall Street se beneficia do tom conciliador de Trump sobre a China

A bolsa de Nova York fechou em alta, nesta sexta-feira (17), após declarações de Donald Trump, que despertaram a esperança de uma redução das tensões comerciais com a China, superando as preocupações sobre o crédito dos Estados Unidos. O Dow Jones registrou alta de 0,52%, enquanto o Nasdaq subiu 0,52% e o índice ampliado S&P 500 avançou 0,53%.

"O mercado está em alta porque Donald Trump voltou a moderar seu discurso sobre a China", declarou à AFP Peter Cardillo, da Spartan Capital Securities. O presidente americano confirmou que se reunirá com o colega chinês, Xi Jinping, na Coreia do Sul, em "umas duas semanas", segundo entrevista à Fox News, que será transmitida no domingo e da qual circularam alguns trechos. Ao ser perguntado sobre sua intenção de impor sobretaxas aduaneiras de 100% aos produtos chineses a partir de 1º de novembro, Trump também afirmou que uma medida assim era "inviável" para a economia americana. "Trump está fazendo esforços para acalmar a angústia de Wall Street", disse José Torres, da Interactive Brokers.

O secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, tem previsto se reunir na sexta-feira com o vice-primeiro-ministro chinês, He Lifeng, encarregado do Comércio, declarou à AFP um funcionário americano. No âmbito empresarial, "os temores sobre o crédito americano (...) foram dissipados hoje", disse Torres. Dois bancos revelaram perdas milionárias devido a problemas com seus empréstimos, um fato que relembrou as tensões enfrentadas por bancos regionais após a falência do Silicon Valley Bank (SVB), em março de 2023.