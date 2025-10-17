Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Verstappen faz a pole da corrida sprint do GP dos EUA de F1

Autor AFP
Tipo Notícia

O piloto holandês Max Verstappen (Red Bull) vai largar da pole position na corrida sprint do Grande Prêmio dos Estados Unidos de Fórmula 1, após ter sido o mais rápido na classificação disputada nesta sexta-feira (17), no Circuito das Américas, em Austin (Texas).

Tetracampeão mundial, Verstappen quer continuar pressionando os dois pilotos da McLaren, o australiano Oscar Piastri e o britânico lando Norris, que lideram o campeonato faltando seis provas para o fim da temporada.

No início do fim de semana em Austin, Verstappen conseguiu a pole da sprint superando Norris por 71 milésimos de segundo. Piastri, líder do Mundial com 22 pontos de vantagem sobre seu companheiro de McLaren, foi o terceiro.

"Estou empolgado para amanhã e feliz por hoje", comemorou o holandês após a pole.

"Foi um dia muito bom para nós. Vou tentar ter um bom começo e espero que tenhamos um bom ritmo", disse o piloto da Red Bull sore a sprint, que tem largada marcada para as 14h00 (horário de Brasília) de sábado.

O brasileiro Gabriel Bortoleto (Sauber) não conseguiu marcar tempo e vai largar da 20ª e última posição, depois de ter sua única volta rápida anulada por exceder os limites da pista.

-- Grid de largada da corrida sprint do Grande Prêmio dos Estados Unidos de Fórmula 1:

1ª fila:

Max Verstappen (HOL/Red Bull)

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes)

2ª fila:

Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes)

Nico Hülkenberg (ALE/Sauber-Ferrari)

3ª fila:

George Russell (GBR/Mercedes)

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes)

4ª fila:

Carlos Sainz (ESP/Williams-Mercedes)

Lewis Hamilton (GBR/Ferrari)

5ª fila:

Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes)

Charles Leclerc (MON/Ferrari)

6ª fila:

Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes)

Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls-Red Bull)

7ª fila:

Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault)

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes)

8ª fila:

Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull)

Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari)

9ª fila:

Franco Colapinto (ARG/Alpine-Renault)

Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull)

10ª fila:

Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari)

Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber-Ferrari)

