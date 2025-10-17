Venezuela reforça presença militar nas fronteiras diante da pressão dos EIA

A Venezuela reforçou a presença militar nos estados fronteiriços com a Colômbia como parte da resposta à presença no Caribe de navios de guerra dos Estados Unidos, que executaram um novo ataque na quinta-feira (17), e que desta vez aparentemente deixou sobreviventes. Washington mantém desde agosto uma operação "antidrogas" com vários navios de guerra em águas internacionais do Caribe, perto da costa venezuelana, e efetuou vários ataques contra pequenas embarcações de supostos "narcoterroristas", com um balanço de 27 mortos.

O presidente Donald Trump acusa o homólogo Nicolás Maduro de ter vínculos com o narcotráfico e anunciou na quarta-feira que autorizou operações da CIA contra a Venezuela. Maduro atribui as acusações a um plano para buscar uma "mudança de regime" na Venezuela e assumir o controle das amplas reservas de petróleo do país. A vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodríguez, desmentiu na quinta-feira que teria negociado com o governo dos Estados Unidos a suposta saída de Maduro do poder. O jornal americano Miami Herald publicou que Delcy e seu irmão, Jorge Rodríguez, presidente do Parlamento, tentaram negociar com Washington a saída de Maduro em troca de permanecerem no poder.

Segundo o jornal, durante o diálogo com mediação do Catar, os irmãos supostamente argumentaram não ter envolvimento com o narcotráfico e que poderiam assegurar uma transição que preservaria a estabilidade política. A vice-presidente Rodríguez negou a informação do jornal de Miami. "FAKE!! Outro veículo de comunicação que se junta ao lixão da guerra psicológica contra o povo venezuelano", escreveu no Telegram. A mensagem era acompanhada por uma foto ao lado de Maduro com a legenda: "Juntos e unidos ao lado do presidente Maduro".

O almirante norte-americano Alvin Holsey, responsável por supervisionar os ataques dos Estados Unidos contra supostas embarcações do narcotráfico no Caribe, anunciou na quinta-feira que deixará o posto depois de ficar apenas um ano no cargo. Holsey deixará o cargo de chefe do Comando Sul, unidade responsável pelas forças que operam na América Central e do Sul. - Reforço militar na fronteira com a Colômbia -

A mobilização militar americana é considerada por Caracas como uma "ameaça" e, em resposta, Maduro ordenou exercícios com milhares de militares no país. Além disso, as autoridades dos estados de Táchira e Amazonas anunciaram na quinta-feira patrulhas e procedimentos de controle em passagens de fronteira com a Colômbia. Em Táchira, onde ficam as três principais pontes que ligam a Venezuela à Colômbia, os militares foram mobilizados ao redor da Ponte Internacional Simón Bolívar, que liga as cidades colombianas de Cúcuta e Villa del Rosario à venezuelana San Antonio.