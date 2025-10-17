Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump sinaliza que Maduro ofereceu concessões para aliviar tensões com os EUA

Agência Estado
Agência Estado
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sinalizou nesta sexta-feira, 17, que o governo venezuelano de Nicolás Maduro "ofereceu tudo" em negociações com Washington, ao tentar amenizar tensões com os Estados Unidos. Segundo o republicano, o líder venezuelano fez as concessões porque "não quer f**** com os Estados Unidos". A declaração foi feita após ser questionado sobre relatos de que autoridades venezuelanas teriam proposto conceder ao governo norte-americano participação majoritária nas reservas de petróleo e outros recursos minerais do país.

Durante coletiva de imprensa, antes de uma reunião com o líder ucraniano, Volodimir Zelenski, Trump também comentou a situação na Ucrânia, afirmando que há "uma ótima chance" de encerrar a guerra e que "todos querem isso" - inclusive o presidente russo, Vladimir Putin.

Ele disse esperar que o conflito termine sem necessidade de uso de mísseis americanos. "Com sorte, encerraremos a guerra na Ucrânia sem precisar usar mísseis Tomahawks", afirmou, acrescentando que "esperamos que a Ucrânia não precise deles. Nós é que precisamos".

O presidente declarou ainda que a Índia "não comprará mais petróleo russo" e mencionou interesse em drones ucranianos. Sobre o presidente russo, Vladimir Putin, ele disse acreditar que ele "pode estar tentando ganhar tempo agora".

O republicano comentou ainda uma proposta de construção de um túnel ligando a Rússia ao Alasca - "teremos de pensar sobre isso", disse, antes de brincar com Zelenski: "Acho que ele não gostou da ideia."

Já em tom crítico, Trump afirmou que a Espanha "não tem sido muito leal à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan)" e "deveria ser repreendida", após ter sido o único país a votar contra o aumento de gastos em defesa a 5% do PIB entre integrantes da aliança.

