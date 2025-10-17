Trump sinaliza hesitação em vender mísseis à Ucrânia, antes de reunião com Zelenski

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recebe nesta sexta-feira, 17, na Casa Branca, o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, mas indicou que ainda não está pronto para autorizar a venda dos mísseis de longo alcance Tomahawk para Kiev. O armamento é considerado crucial pelos ucranianos para atacar alvos militares e infraestrutura dentro do território russo.

A mudança de tom ocorre após uma ligação telefônica entre Trump e o presidente russo, Vladimir Putin, realizada na quinta-feira, 16. Embora tenha demonstrado recentemente abertura à venda dos mísseis, Trump afirmou depois da conversa com o líder russo que "os Estados Unidos também precisam dos Tomahawks" e que não pode "esgotar os estoques" do país.