Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump diz que EUA atacou submarino que 'transportava drogas' no Caribe

Trump diz que EUA atacou submarino que 'transportava drogas' no Caribe

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira (17) que um submarino que "transportava drogas" foi alvo de um dos ataques americanos no Caribe.

"Atacamos um submarino que transportava drogas, construído especificamente para transportar grandes quantidades de drogas", disse Trump em uma coletiva de imprensa na Casa Branca, ao ser questionado sobre um ataque que deixou vários sobreviventes.

Sentado ao lado de Trump, o secretário de Estado americano, Marco Rubio, não confirmou se houve sobreviventes e detalhou que é provável que mais informações sejam divulgadas ao longo do dia.

bur-des/acb/val/mr/lm/am

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

eua

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar