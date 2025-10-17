Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump confirma que se reunirá com o presidente chinês Xi Jinping na Coreia do Sul

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que se reunirá com seu homólogo chinês, Xi Jinping, durante uma cúpula na Coreia do Sul, segundo trechos de uma entrevista à Fox News divulgados nesta sexta-feira (17). 

"Vamos nos reunir em algumas semanas (...) na Coreia do Sul com o presidente Xi", à margem da cúpula da Apec, disse Trump ao programa "Sunday Morning Futures", da Fox News. 

"Temos uma reunião separada", acrescentou o presidente, que deve chegar à Coreia do Sul em 29 de outubro para uma visita de dois dias. A cúpula termina em 1º de novembro.

