Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump assina liberdade de ex-congressista americano George Santos, condenado por fraude

Trump assina liberdade de ex-congressista americano George Santos, condenado por fraude

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou em publicação na Truth Social que assinou uma comutação que imediatamente liberta o ex-congressista de Nova York George Santos da prisão. "Boa sorte, George, tenha uma ótima vida!", escreveu na postagem.

Em abril deste ano, Santos foi condenado a pouco mais de sete anos de prisão por roubar doadores políticos e mentir sobre a arrecadação de fundos para sua campanha. Ele havia se declarado culpado em 2024 de fraude e roubo de identidade agravado, menos de dois anos depois de conquistar uma cadeira na Câmara como republicano.

*Com informações da Dow Jones Newswires.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar