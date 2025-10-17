Trump abre novo processo bilionário contra The New York Times por difamação

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou uma nova ação judicial por difamação contra o jornal The New York Times no valor de 15 bilhões de dólares (R$ 81,5 bilhões, na cotação atual), um mês após uma ação semelhante ter sido rejeitada por um juiz. Trump intensificou sua hostilidade contra os meios de comunicação desde que retornou à Casa Branca por meio de ações bilionárias e restringindo o acesso às suas coletivas de imprensa.

"Esta ação legal refere-se a diversas declarações difamatórias, falsas e mal-intencionadas sobre o presidente Trump realizadas pelas pessoas processadas em dois artigos e um livro", indica a denúncia apresentada na quinta-feira, à qual a AFP teve acesso. Em setembro, o juiz federal da Flórida, Steven Merryday, rejeitou uma primeira ação contra o The New York Times devido ao estilo inadequado da escrita na denúncia, os elogios ao republicano e sua extensão excessiva de 85 páginas. O magistrado deu um prazo de 28 dias para a sua reapresentação. O novo processo é contra o veículo, três de seus jornalistas e a editora Penguin Random House, que publicou um livro do jornal sobre a fortuna de Trump. "As declarações em questão difamam e menosprezam erroneamente a reputação profissional arduamente conquistada do presidente Trump, que ele construiu meticulosamente ao longo de décadas antes de entrar na Casa Branca", afirma a ação judicial.