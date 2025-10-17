Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump abre novo processo bilionário contra The New York Times por difamação

Autor AFP
Tipo Notícia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou uma nova ação judicial por difamação contra o jornal The New York Times no valor de 15 bilhões de dólares (R$ 81,5 bilhões, na cotação atual), um mês após uma ação semelhante ter sido rejeitada por um juiz. 

Trump intensificou sua hostilidade contra os meios de comunicação desde que retornou à Casa Branca por meio de ações bilionárias e restringindo o acesso às suas coletivas de imprensa.

"Esta ação legal refere-se a diversas declarações difamatórias, falsas e mal-intencionadas sobre o presidente Trump realizadas pelas pessoas processadas em dois artigos e um livro", indica a denúncia apresentada na quinta-feira, à qual a AFP teve acesso. 

Em setembro, o juiz federal da Flórida, Steven Merryday, rejeitou uma primeira ação contra o The New York Times devido ao estilo inadequado da escrita na denúncia, os elogios ao republicano e sua extensão excessiva de 85 páginas. O magistrado deu um prazo de 28 dias para a sua reapresentação.

O novo processo é contra o veículo, três de seus jornalistas e a editora Penguin Random House, que publicou um livro do jornal sobre a fortuna de Trump. 

"As declarações em questão difamam e menosprezam erroneamente a reputação profissional arduamente conquistada do presidente Trump, que ele construiu meticulosamente ao longo de décadas antes de entrar na Casa Branca", afirma a ação judicial.  

Em julho, o presidente americano processou o magnata Rupert Murdoch e o jornal The Wall Street Journal por cerca de 10 bilhões de dólares (R$ 56 bilhões, na cotação da época) depois que o veículo revelou a existência de um livro e de uma suposta carta que o mandatário enviou ao criminoso sexual Jeffrey Epstein. 

No mesmo mês, o grupo Paramount concordou em pagar 16 milhões de dólares (R$ 89 milhões) ao presidente por uma cobertura feita pelo programa "60 Minutos" do canal CBS News. 

Trump acusou a produção televisiva de manipular uma entrevista com a candidata democrata Kamala Harris, então sua adversária nas eleições, para favorecê-la. 

eua

