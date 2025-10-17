Secretário de Tesouro dos EUA anuncia novas intervenções para apoiar peso argentino

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, anunciou nesta sexta-feira (17) que interveio nos mercados para comprar pesos, como parte de sua política de apoio financeiro ao governo de Javier Milei. "Ontem [quinta-feira] o Tesouro comprou pesos no 'swap de blue chips' e no mercado à vista", anunciou Bessent no X.

"O Tesouro mantém uma comunicação estreita com a equipe econômica argentina", explicou. Um "swap de blue chips" permite a um investidor comprar um ativo estrangeiro, geralmente desvalorizado, e depois vendê-lo em um mercado local a um preço maior, obtendo um lucro na troca. O peso argentino estava estável nesta sexta-feira no início do mercado em Buenos Aires, a 1.430 por dólar. "O Tesouro permanece vigilante em todos os mercados e temos a capacidade de agir com flexibilidade e força para estabilizar a Argentina", acrescentou.