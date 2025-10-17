Petróleo sobe diante de acontecimentos geopolíticos e comerciais

As cotações do petróleo oscilaram nesta sexta-feira (17), antes de fecharem no azul, impulsionadas pela incerteza em torno do conflito na Ucrânia e a esperança de uma desescalada comercial. O preço do barril de tipo Brent, negociado em Londres com entrega em dezembro, subiu 0,38%, a 60,34 dólares. Seu equivalente no mercado americano, o barril de tipo West Texas Intermediate (WTI), com vencimento em novembro, subiu 0,14%, para 57,54 dólares.

"A possibilidade de uma interrupção do fornecimento de petróleo russo devido às sanções impede que os preços do petróleo caiam ainda mais", explicou Carsten Fritsch, do Commerzbank. O presidente americano, Donald Trump, afirmou, nesta sexta-feira, em uma reunião na Casa Branca com seu par ucraniano, Volodimir Zelensky, que o presidente russo Vladimir Putin quer terminar a guerra. O mandatário ucraniano, no entanto, acredita que Putin "não está pronto" para a paz. No âmbito comercial, os operadores do mercado acompanham de perto as conversas entre China e Estados Unidos.