Peso argentino cai frente ao dólar, apesar de intervenção dos EUA no mercado cambial

O peso argentino caiu nesta sexta-feira (17), na abertura do mercado de câmbio, apesar do anúncio do secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, sobre a compra de pesos como parte de sua política de apoio financeiro ao governo de Javier Milei. A moeda argentina, que havia fechado em 1.430 pesos por cada dólar americano na quinta-feira, caiu após o anúncio do dólar cotado a 1.465 pesos, em meio à forte volatilidade às vésperas das eleições legislativas de 26 de outubro, e no momento em que o governo de Milei negocia um pacote bilionário de resgate com os Estados Unidos.

Na quinta-feira, Bessent anunciou no X que "o Tesouro comprou pesos no 'blue chip swap' e no mercado à vista", embora sem especificar o montante da operação. "O Tesouro mantém uma comunicação estreita com a equipe econômica argentina", explicou. Um "blue chip swap" permite que um investidor compre um ativo estrangeiro, normalmente desvalorizado, para depois vendê-lo em um mercado local a um preço maior, obtendo lucro na transação. No entanto, o ataque especulativo contra o peso continua no contexto da desconfiança sobre uma possível desvalorização após as eleições legislativas em que o governo de Milei busca ganhar cadeiras no Congresso, no qual é minoritário nas duas Câmaras.