O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, tentará convencer Donald Trump nesta sexta-feira (17), em um encontro na Casa Branca, a fornecer mísseis Tomahawk de longo alcance a Kiev, um dia após o presidente dos Estados Unidos retomar o diálogo com o homólogo da Rússia, Vladimir Putin.

A Venezuela reforçou a presença militar nos estados fronteiriços com a Colômbia como parte da resposta à presença no Caribe de navios de guerra dos Estados Unidos, que executaram um novo ataque na quinta-feira (17), e que desta vez aparentemente deixou sobreviventes.

Venezuela reforça presença militar nas fronteiras diante da pressão dos Estados Unidos

Pescadores de Trinidad e Tobago condenam ataques dos EUA no Caribe

"Estamos no Afeganistão? (...) Aqui estamos no Caribe", diz com indignação um pescador de Trinidad e Tobago, após a suposta morte de dois de seus colegas em um ataque dos Estados Unidos contra um embarcação que, segundo Washington, transportava drogas da Venezuela.

Governo do Peru quer estado de emergência em Lima após manifestações

O novo governo do Peru vai impor o estado de emergência em Lima para enfrentar o cenário de insegurança, após o grande protesto na capital contra o crime organizado e a classe política que terminou com uma pessoa morta em uma ação policial e mais de 100 feridos.

Michelle Bolsonaro deixa suas ambições políticas nas mãos de Deus

Com o marido, Jair Bolsonaro, fora da disputa após ser condenado por golpismo, Michelle Bolsonaro concorrerá às eleições presidenciais de 2026? A resposta está principalmente nas mãos de Deus, disse a ex-primeira-dama à AFP.

'Não quero voltar': crianças imigrantes da Guatemala temem deportação de Trump

Aos 15 anos, I.B. fugiu da pobreza e de um pai que abusava dela na Guatemala. Ela emigrou sozinha para os Estados Unidos, como centenas de crianças que vivem em abrigos e que o governo de Donald Trump tentou deportar em massa.

A travessia de Tamara Klink pelo Ártico: um alerta sobre as mudanças climáticas

A brasileira Tamara Klink alcançou um marco para a América Latina: ela completou sozinha a Passagem Noroeste, uma travessia de 6.500 km pelo Ártico que se tornou possível graças ao degelo causado pelas mudanças climáticas.

Hamas se compromete a devolver todos os corpos de reféns a Israel

O movimento islamista palestino Hamas assumiu, nesta sexta-feira (17), o compromisso de devolver a Israel os cadáveres de todos os reféns que permanecem na Faixa de Gaza, como determina o acordo de cessar-fogo promovido pelos Estados Unidos.

Morte do fundador da Mango desperta novas dúvidas

O fundador da grande empresa de moda espanhola Mango, Isak Andic, morreu há quase um ano ao cair de uma montanha enquanto passeava com seu filho, uma morte inicialmente considerada um acidente e que, em uma reviravolta inesperada, passou a ser investigada como um possível homicídio.

ONU: quase 900 milhões de pessoas pobres estão expostas a perigos climáticos

Quase 80% das pessoas mais pobres do mundo, cerca de 900 milhões, estão diretamente expostas a perigos climáticos exacerbados pelo aquecimento global, suportando uma "carga dupla e profundamente desigual", alertou nesta sexta-feira (17) a ONU.

Mulheres continuam marginalizadas nos cargos mais altos das marcas de moda

A nomeação de Maria Grazia Chiuri para o comando da Fendi esta semana não muda muito o panorama geral: as mulheres continuam sendo marginalizadas nos cargos criativos das grandes marcas, apesar de seu papel histórico na indústria da moda.

