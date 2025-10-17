Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Netanyahu diz que recebeu apoio da Nobel da Paz Machado em telefonema

Autor AFP
AFP Autor
A líder opositora e ganhadora do Nobel da Paz María Corina Machado expressou seu apoio às "ações decididas" de Israel na Faixa de Gaza durante uma conversa telefônica, informou nesta sexta-feira (17) o gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.

Machado foi laureada com o Nobel na semana passada e já havia tentado se aproximar de Netanyahu no passado, antes do conflito em Gaza, que começou em 2023.

"A senhora Machado expressou ao primeiro-ministro seu profundo agradecimento por suas decisões e ações firmes durante a guerra, assim como pelos êxitos de Israel", afirmou o gabinete de Netanyahu em uma mensagem publicada na rede X.

A opositora também elogiou o acordo para a libertação dos reféns em Gaza promovido pelos Estados Unidos, segundo a nota.

"Os venezuelanos valorizam profundamente a paz e sabem que alcançá-la exige imensa coragem, força e clareza moral para nos opormos às forças totalitárias que se opõem a nós", declarou Machado na rede X.

"Não surpreende que o regime iraniano, um apoio-chave do governo de Maduro na Venezuela, também apoie organizações terroristas como o Hamas, o Hezbollah e os huthis", acrescentou Machado, que também defendeu "todas as nações do Oriente Médio", ao afirmar que merecem um futuro de "dignidade", "justiça", "esperança" e não de "medo".

Segundo o gabinete de Netanyahu, ele parabenizou Machado por seu Prêmio Nobel e "elogiou suas ações em favor da democracia e da ampliação do círculo da paz mundial".

Há uma semana, o presidente colombiano, Gustavo Petro, questionou o Nobel concedido a Machado por uma carta enviada a Netanyahu em 2018, na qual ela pedia seu apoio para uma mudança de governo na Venezuela.

"Pergunto a María Corina Machado se ela pode se afastar de Netanyahu e de seus amigos nazistas e se é capaz de ajudar a impedir uma invasão a seu país", disse Petro, um duro crítico de Netanyahu.

O governo de Nicolás Maduro denunciou recentemente ao Conselho de Segurança da ONU que os Estados Unidos planejam "em um prazo muito curto executar um ataque armado contra a Venezuela".

A denúncia foi apresentada após o envio de forças militares de Washington às águas do sul do Mar do Caribe, próximas à Venezuela, sob o argumento de combater o "narcotráfico". Machado apoia essas manobras.

