Mulher é julgada na França por estuprar, torturar e matar adolescente

Um tribunal de Paris começou o julgamento, nesta sexta-feira (17), de uma mulher por estuprar, torturar e matar em 2022 uma adolescente de 12 anos, em um caso que chocou a França. O assassinato de Lola causou uma tempestade política na França, onde a extrema direita e a direita enfatizavam que a acusada, Dahbia Benkired, era uma argelina em situação irregular.

No início do julgamento, a mulher de 27 anos pediu "perdão a toda a família" de Lola. "É horrível o que fiz. Eu lamento", disse ela em sua primeira declaração. A mãe e o irmão da vítima, cujo pai faleceu em 2024, lhe pediram pouco antes que "dissesse toda a verdade e nada mais que a verdade, à toda a França" e à família. Os familiares da jovem vestiam camisetas com os dizeres: "Você foi o sol da nossa vida, será a estrela das nossas noites", constatou um jornalista da AFP. O crime ocorreu em 14 de outubro de 2022, em um prédio no nordeste de Paris, onde os pais de Lola moravam e trabalhavam como zeladores e a irmã de Benkired também residia.

As imagens das câmeras de segurança da residência mostraram a acusada se aproximando da adolescente de 12 anos quando ela chegava da escola. Benkired obrigou a menina a acompanhá-la ao apartamento de sua irmã, onde a submeteu a atos sexuais, a agrediu com uma tesoura e um estilete e a asfixiou com fita adesiva, de acordo com a investigação. Em seguida, colocou o corpo em um baú e fugiu. Apesar de ter voltado ao apartamento, acabou sendo presa na casa de um amigo um dia depois.