Militar morre e outros três ficam feridos em queda de helicóptero no Chile

Um oficial da Força Aérea do Chile morreu e outros três ficaram feridos depois que o helicóptero em que viajavam se acidentou em uma área remota do sul do país, informou a instituição nesta sexta-feira (17).

A aeronave, um MH-60M Black Hawk, tinha decolado na quinta-feira do aeródromo de Villa O'Higgins, a 1.800 km de Santiago, com destino a um refúgio em Campos de Hielo Sur, uma área isolada de gelos continentais que o Chile compartilha com a Argentina.