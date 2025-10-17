Juventus é investigada pela Uefa por violação do fair-play financeiro

"Em referência ao parâmetro da regra de receitas, no dia 18 de setembro, como é habitual em situações similares para clubes que participam das competições da Uefa, a Juventus recebeu da Uefa uma comunicação sobre a abertura de um procedimento pelo possível excedente para o período trienal 2022-23 a 2024-25", explicou a Juventus.

A Juventus de Turim está sendo investigada pela Uefa por violação das regras do fair-play financeiro, infração pela qual já recebeu uma suspensão das competições europeias na temporada 2023-24, segundo documentos publicados pelo clube na quinta-feira.

"O resultado deste procedimento é esperado para a primavera (hemisfério norte) de 2026 e pode resultar em uma possível sanção financeira (embora provavelmente de valor pouco significativo), bem como possíveis restrições esportivas (como, por exemplo, restrições na inscrição de novos jogadores nas listas de competições da Uefa)", acrescentou.

Nos documentos enviados aos acionistas para sua assembleia geral de 7 de novembro, o clube mais vencedor do futebol italiano assegura "ter respeitado o índice Squad Cost (salários e indenizações de transferência que não devem superar 70% das receitas) e prevê poder respeitar este parâmetro também para o ano civil de 2025".

Segundo as regras do fair-play financeiro, o déficit permitido para um clube em três anos não deve superar os 60 milhões de euros (380 milhões de reais), déficit que se eleva a 90 milhões de euros (570 milhões de reais) no mesmo período para um clube "em boa saúde financeira".

A Juventus registrou perdas de 58,1 milhões (368 milhões de reais) durante a temporada 2024-25, uma queda notável em comparação com os 199,2 milhões de euros (1,2 bilhão de reais) perdidos no exercício anterior.