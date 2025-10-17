Israel diz que um dos corpos entregues pelo Hamas não é de refém

Grupo palestino havia devolvido corpos de mais quatro reféns após Israel pressionar com restrição de ajuda humanitária e Trump ameaçar repressão violenta caso eles não se desarmem.Os militares israelenses afirmaram nesta quarta-feira (15/10) que um dos quatro corpos que receberam do Hamas na noite anterior não pertence a nenhum dos reféns sequestrados pelo grupo palestino em 7 de outubro de 2023. O Hamas alega ter dificuldades para localizar os corpos, após mais de dois anos de guerra terem reduzido boa parte da Faixa de Gaza a escombros. O grupo anunciou a devolução de mais dois corpos ainda na noite desta quarta-feira – a informação foi confirmada pelas autoridades israelenses, que ainda farão exames para identificá-las. Em caso de resultado positivo, subiria para nove a contagem de reféns devolvidos pelo Hamas desde o atual cessar-fogo. Restam ainda outros 19 corpos mantidos pelo grupo no território palestino. A demora tem frustrado a opinião pública em Israel, que pressiona pela devolução de todos os mortos. Mais cedo na terça-feira, Israel anunciou que iria limitar a entrada de ajuda humanitária em Gaza, e o presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçou usar violência contra o grupo militante palestino caso ele não se desarme. Um dia após Trump discursar em Jerusalém, promovendo seu plano para encerrar a guerra, combatentes do Hamas executaram homens nas ruas, e Israel informou às Nações Unidas que permitirá a entrada de apenas a metade do número de caminhões com ajuda acordado noacordo de cessar-fogo da semana passada. Autoridades israelenses justificaram a decisão de restringir a ajuda e adiar os planos de abrir a passagem da fronteira sul com o Egito alegando que o Hamas violou o acordo de cessar-fogo ao não entregar todos os corpos dos reféns. Na terça-feira, horas depois, o Hamas, que é classificado como grupo terrorista por diversos países, informou aos mediadores que transferiria quatro corpos para Israel. Mais tarde, as autoridades israelenses afirmaram que a Cruz Vermelha havia recebido quatro caixões do Hamas e estava a caminho para entregar os restos mortais às forças israelenses. O governo israelense garantiu que "todas as famílias dos reféns" foram informadas e "estamos com elas neste momento difícil". "Continuaremos atualizando as informações com dados confiáveis, conforme necessário", concluiu o comunicado. Os quatro corpos devolvidos na noite de segunda-feira foram inicialmente identificados como sendo os de Bipin Joshi, um estudante nepalês de 24 anos sequestrado do Kibutz Kissufim; Guy Illouz, de 26 anos, sequestrado no festival de música Nova, palco do pior massacre cometido em 7 de outubro; Daniel Peretz, de 22 anos, capturado em um veículo blindado de transporte de pessoal; e Yossi Sharabi, morto em um ataque aéreo israelense em Gaza após ser sequestrado aos 53 anos do Kibutz Be'eri. Já os três corpos devolvidos na noite de terça-feira foram identificados como sendo os do soldado israelense-alemão Tamir Nimrodi, de 20 anos; Uriel Baruch, de 35 anos, que estava no festival Nova; e o taxista Eitan Levy, de 53 anos. Em troca da devolução dos corpos, Israel enviou os restos mortais de 45 palestinos do território de volta para Gaza. Trump: "Se não se desarmarem, nós os desarmamos" O ataque israelense de dois anos deixou grande parte da Faixa de Gaza em ruínas. Na terça-feira, o Hamas afirmou que Israel estava matando pessoas em Gaza e violando o cessar-fogo. Trump sugeriu que o Hamas estava renegando sua promessa de devolver os mortos e ameaçou o grupo com violência. "Se eles não se desarmarem, nós os desarmamos", disse Trump a repórteres em Washington após retornar de sua viagem de fim de semana ao Oriente Médio. "E isso acontecerá de forma rápida e talvez violenta." O Hamas – considerado uma organização terrorista por alguns países – rapidamente recuperou as ruas das áreas urbanas de Gaza após a retirada parcial das tropas israelenses na semana passada. Em um vídeo divulgado na noite de segunda-feira, combatentes do Hamas arrastaram sete homens com as mãos amarradas nas costas para uma praça da Cidade de Gaza, forçaram-os a se ajoelhar e atiraram neles pelas costas. Uma fonte do Hamas confirmou que o vídeo foi filmado na segunda-feira e que combatentes do grupo palestino participaram das execuções. A agência de notícias Reuters conseguiu confirmar a localização por meio de características geográficas visíveis. Na segunda-feira, Trump proclamou o "amanhecer histórico de um novo Oriente Médio" ao parlamento israelense, enquanto Israel e o Hamas estavam trocando os últimos 20 reféns israelenses vivos em Gaza por quase 2 mil detidos e prisioneiros palestinos. Obstáculos à paz permanente Moradores de Gaza disseram que os combatentes do Hamas estavam cada vez mais visíveis na terça-feira, posicionando-se ao longo das rotas necessárias para a entrega de ajuda. Autoridades de segurança palestinas disseram que dezenas de pessoas foram mortas em confrontos entre combatentes do Hamas e rivais nos últimos dias. Enquanto isso, Israel, usando drones aéreos, matou cinco palestinos enquanto eles iam verificar casas em um subúrbio a leste da Cidade de Gaza, e um ataque aéreo israelense matou uma pessoa e feriu outra perto de Khan Younis, disseram autoridades de saúde de Gaza. O Hamas acusou Israel de violar o cessar-fogo. O Exército israelense afirmou ter atirado contra pessoas que cruzaram as linhas de trégua e se aproximaram de suas forças após ignorar os apelos para recuar. Uma cúpula coorganizada por Trump no Egito na segunda-feira terminou sem nenhum anúncio público de progresso significativo no estabelecimento de uma força militar internacional para Gaza, ou de um novo órgão de governo. Fome continua em Gaza Gaza sofre com a fome que aflige mais de meio milhão de palestinos, mas caminhões de ajuda humanitária ainda não foram autorizados a entrar no território na quantidade prevista. Planos ainda não foram implementados para abrir a passagem para o Egito e permitir a saída de alguns moradores, inicialmente para evacuar os feridos para tratamento médico. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou que a guerra não pode terminar até que o Hamas entregue suas armas e ceda o controle de Gaza, uma exigência que os combatentes rejeitaram. Fontes do Hamas afirmaram que o grupo não toleraria mais violações da ordem em Gaza e teria como alvo saqueadores armados e traficantes. O grupo, embora bastante enfraquecido após dois anos de bombardeios israelenses e incursões terrestres, vem se reafirmando gradualmente desde que o cessar-fogo entrou em vigor. Centenas de trabalhadores foram mobilizados para começar a remover os escombros das rotas necessárias para acessar moradias danificadas ou destruídas e para consertar encanamentos de água quebrados. A limpeza de estradas e a segurança também serão necessárias para aumentar a entrega de ajuda humanitária. O cessar-fogo pôs fim a dois anos de guerra devastadora em Gaza, desencadeada pelo ataque de 7 de outubro de 2023, no qual homens armados liderados pelo Hamas mataram cerca de 1.200 pessoas e levaram 251 reféns para Gaza, de acordo com dados israelenses. O Exército israelense matou pelo menos 67 mil pessoas em Gaza, de acordo com autoridades de saúde locais, e milhares de outras pessoas podem ter morrido sob os escombros. O Serviço de Defesa Civil de Gaza disse que 250 corpos foram recuperados desde o início da trégua. md/ra (Reuters, EFE, AFP)