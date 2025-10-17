Homem condenado por quádruplo assassinato é executado nos EUA

Um homem condenado à pena de morte pelo assassinato de quatro membros de uma mesma família em 1993 foi executado nesta sexta-feira (17) no estado do Arizona, no sudoeste dos Estados Unidos.

Richard Djerf, de 55 anos, foi condenado por assassinar Albert e Patricia Luna, pais de um de seus colegas de trabalho, com quem mantinha uma disputa. Ele também matou os irmãos de seu colega, Damien, de cinco anos, e Rochelle, de 18.