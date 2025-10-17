Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Governo suspende chefe policial de Lima após protestos violentos

AFP
O novo governo do Peru suspendeu nesta sexta-feira (17) o chefe da polícia de Lima após os protestos na capital que deixaram um morto, baleado por um agente, e mais de uma centena de feridos, segundo um memorando ao qual a AFP teve acesso.

Lideradas por jovens, as manifestações de quarta-feira foram dirigidas contra o Congresso e o governo de direita que substituiu o de Dina Boluarte em 10 de outubro.

Os protestos ocorrem em meio à pior crise de insegurança enfrentada pelo Peru — e especialmente por Lima — devido às extorsões e assassinatos ligados ao crime organizado.

Durante a manifestação, o rapper Eduardo Ruiz, de 32 anos, morreu após ser atingido por um disparo feito por um suboficial, que foi detido. Segundo o balanço das autoridades, 113 pessoas ficaram feridas, entre policiais e civis.

Nesta sexta-feira, o general Enrique Felipe Monroy, chefe da região policial de Lima, foi substituído temporariamente pelo "general Manuel Vidarte", segundo o documento assinado pela alta cúpula da instituição sob ordens do Ministério do Interior.

Monroy foi afastado do cargo que ocupava desde janeiro de 2024 "até que terminem as investigações" sobre a atuação da força pública durante os protestos, informou à AFP uma fonte policial sob condição de anonimato.

As marchas têm sido lideradas pela Geração Z — um coletivo de jovens entre 18 e 30 anos — em repúdio ao Congresso e ao novo governo de José Jerí, que substituiu o de Boluarte.

A ex-presidente foi destituída pelo Congresso após um julgamento político relâmpago motivado pela crise de segurança.

