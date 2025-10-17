Governo suspende chefe policial de Lima após protestos violentos

O novo governo do Peru suspendeu nesta sexta-feira (17) o chefe da polícia de Lima após os protestos na capital que deixaram um morto, baleado por um agente, e mais de uma centena de feridos, segundo um memorando ao qual a AFP teve acesso. Lideradas por jovens, as manifestações de quarta-feira foram dirigidas contra o Congresso e o governo de direita que substituiu o de Dina Boluarte em 10 de outubro.

Os protestos ocorrem em meio à pior crise de insegurança enfrentada pelo Peru — e especialmente por Lima — devido às extorsões e assassinatos ligados ao crime organizado. Durante a manifestação, o rapper Eduardo Ruiz, de 32 anos, morreu após ser atingido por um disparo feito por um suboficial, que foi detido. Segundo o balanço das autoridades, 113 pessoas ficaram feridas, entre policiais e civis. Nesta sexta-feira, o general Enrique Felipe Monroy, chefe da região policial de Lima, foi substituído temporariamente pelo "general Manuel Vidarte", segundo o documento assinado pela alta cúpula da instituição sob ordens do Ministério do Interior. Monroy foi afastado do cargo que ocupava desde janeiro de 2024 "até que terminem as investigações" sobre a atuação da força pública durante os protestos, informou à AFP uma fonte policial sob condição de anonimato.