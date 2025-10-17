Governo do Peru quer estado de emergência em Lima após manifestações

O novo governo do Peru vai impor o estado de emergência em Lima para enfrentar o cenário de insegurança, após o grande protesto na capital contra o crime organizado e a classe política que terminou com uma pessoa morta em uma ação policial e mais de 100 feridos. Na quarta-feira (15), Lima foi cenário dos confrontos mais graves desde o início das manifestações, mês passado, na capital peruana.

Os protestos são liderados pela Geração Z, um coletivo de jovens com idades entre 18 e 30 anos, em repúdio ao Congresso e ao governo de direita do presidente interino José Jeri, que tomou posse recentemente, após a destituição de Dina Boluarte. A ex-presidente foi removida do cargo após um julgamento político expresso em 10 de outubro, motivado pela crise de violência. Jerí, 38 anos e até então presidente do Parlamento, assumiu a presidência de forma interina até julho de 2026, quando deverá entregar o cargo após eleições gerais. "Vamos anunciar a decisão de declarar emergência pelo menos na Lima Metropolitana", disse à imprensa o chefe do gabinete Ernesto Álvarez, após uma reunião de ministros no palácio de Governo.

A medida afetará 10 milhões de pessoas que vivem na cidade e na cidade portuária vizinha de Callao. Sob estado de emergência, o governo pode mobilizar os militares nas ruas para patrulhar e restringir direitos como a liberdade de reunião. "Não foi descartado o toque de recolher (...) considerando que a criminalidade não respeita a noite", afirmou Álvarez.

- "Assassinato covarde" - Com velas, flores e cartazes contra Jerí, dezenas de jovens homenagearam na noite de quinta-feira (16) o falecido rapper Eduardo Ruiz, de 32 anos, conhecido como 'Trvko'. O artista morreu ao ser atingido por um tiro de um policial que agiu por conta própria e será afastado da força de segurança, anunciou o comandante da instituição, general Óscar Arriola.

O autor do disparo foi detido ao lado de outro policial. Os dois foram identificados pelas imagens gravadas nas câmeras de segurança da prefeitura de Lima. O agente apontado como culpado pelo homicídio foi hospitalizado após ser atacado pelos manifestantes. Além da vítima fatal, a jornada de protestos de quarta-feira deixou 113 feridos: 84 policiais e 29 civis, segundo o balanço oficial. Na quinta-feira, Jerí pediu ao Congresso "faculdades legislativas" que permitam enfrentar a crise de violência.