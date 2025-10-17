Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Governo do Peru quer estado de emergência em Lima após manifestações

Autor Carlos MANDUJANO
O novo governo do Peru vai impor o estado de emergência em Lima para enfrentar o cenário de insegurança, após o grande protesto na capital contra o crime organizado e a classe política que terminou com uma pessoa morta em uma ação policial e mais de 100 feridos.

Na quarta-feira (15), Lima foi cenário dos confrontos mais graves desde o início das manifestações, mês passado, na capital peruana.

Os protestos são liderados pela Geração Z, um coletivo de jovens com idades entre 18 e 30 anos, em repúdio ao Congresso e ao governo de direita do presidente interino José Jeri, que tomou posse recentemente, após a destituição de Dina Boluarte. 

A ex-presidente foi removida do cargo após um julgamento político expresso em 10 de outubro, motivado pela crise de violência. 

Jerí, 38 anos e até então presidente do Parlamento, assumiu a presidência de forma interina até julho de 2026, quando deverá entregar o cargo após eleições gerais.

"Vamos anunciar a decisão de declarar emergência pelo menos na Lima Metropolitana", disse à imprensa o chefe do gabinete Ernesto Álvarez, após uma reunião de ministros no palácio de Governo. 

A medida afetará 10 milhões de pessoas que vivem na cidade e na cidade portuária vizinha de Callao.

Sob estado de emergência, o governo pode mobilizar os militares nas ruas para patrulhar e restringir direitos como a liberdade de reunião.

"Não foi descartado o toque de recolher (...) considerando que a criminalidade não respeita a noite", afirmou Álvarez.

- "Assassinato covarde" -

Com velas, flores e cartazes contra Jerí, dezenas de jovens homenagearam na noite de quinta-feira (16) o falecido rapper Eduardo Ruiz, de 32 anos, conhecido como 'Trvko'.

O artista morreu ao ser atingido por um tiro de um policial que agiu por conta própria e será afastado da força de segurança, anunciou o comandante da instituição, general Óscar Arriola.

O autor do disparo foi detido ao lado de outro policial. Os dois foram identificados pelas imagens gravadas nas câmeras de segurança da prefeitura de Lima. O agente apontado como culpado pelo homicídio foi hospitalizado após ser atacado pelos manifestantes. 

Além da vítima fatal, a jornada de protestos de quarta-feira deixou 113 feridos: 84 policiais e 29 civis, segundo o balanço oficial.

Na quinta-feira, Jerí pediu ao Congresso "faculdades legislativas" que permitam enfrentar a crise de violência.

O presidente espera adotar medidas de urgência sem a necessidade de passar pela aprovação dos parlamentares. 

"Queremos solicitar faculdades legislativas para legislar principalmente em temas de segurança cidadã (...) que é o principal problema", disse o presidente interino. 

"Dentro delas está o tema dos presídios, de onde as gangues praticam extorsão", disse Jerí, sem detalhar o tipo de intervenção que espera aplicar nas prisões.

- "Não vou renunciar" -

O descontentamento da população também aponta para a impopular classe política. O Peru passou por sete governos na última década, incluindo o que substituiu Boluarte. 

"Não vou renunciar, vou continuar com a responsabilidade", respondeu Jerí à imprensa ao ser questionado sobre sua permanência no cargo.

O chefe de Estado lamentou novamente a morte do manifestante em Lima, mas insistiu que o protesto foi infiltrado por um pequeno grupo que tentou impor "o caos".

Quase 200 pessoas ficaram feridas durante os protestos em Lima no último mês, incluindo policiais, manifestantes e jornalistas.

No âmbito dos protestos, a Geração Z exibe a bandeira da série de mangá 'One Piece', o novo símbolo de protesto dos jovens contra governos considerados ruins ao redor do mundo.

