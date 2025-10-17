Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ex-assessor de Trump se declara não culpado de divulgar informações confidenciais

John Bolton, ex-assessor de segurança nacional de Donald Trump antes de se tornar um crítico do presidente, declarou-se não culpado nesta sexta-feira (17) das acusações de manipulação indevida de informações confidenciais, informou a mídia americana. 

O diplomata veterano, de 76 anos, declarou-se inocente das 18 acusações de transmissão e retenção de informações confidenciais em uma audiência em um tribunal federal em Greenbelt, Maryland, de acordo com a CNN e a ABC.

