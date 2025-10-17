Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

EUA comemora adiamento de acordo mundial sobre descarbonização de navios

EUA comemora adiamento de acordo mundial sobre descarbonização de navios

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Marco Rubio, celebrou nesta sexta-feira (17) como uma "enorme vitória" o adiamento da adoção de um acordo mundial no âmbito da ONU para reduzir as emissões de gases de efeito estufa dos navios.

A Organização Marítima Internacional (OMI) adiou por um ano a votação de um plano mundial para reduzir as emissões de gases de efeito estufa das embarcações, em meio a fortes pressões de Washington contra a medida.

"É outra enorme vitória" para o presidente Donald Trump, disse Rubio em sua conta no X.

"Graças à sua liderança, os Estados Unidos evitaram um grande aumento de impostos da ONU sobre os consumidores americanos, que teria financiado projetos climáticos progressistas", acrescentou.

lb/vla/val/mr/dd/aa

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

eua

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar