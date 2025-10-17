COI lamenta veto a atletas israelenses no Mundial de Ginástica Artística na Indonésia

O Comitê Olímpico Internacional (COI) lamentou nesta sexta-feira (17) a ausência de atletas israelenses no Mundial de Ginástica Artística que será disputado na próxima semana na Indonésia, cujas autoridades vetaram sua entrada no país. "O COI lamenta profundamente esta situação, ainda mais porque acontece depois de progressos significativos a favor de um acordo de paz durante a recente cúpula de paz no Egito, testemunhada pelo presidente da Indonésia", escreveu o COI em comunicado. "A comissão executiva do COI estudará a situação particular da Indonésia durante sua próxima reunião", acrescenta a nota.

"O esporte deve continuar sendo um espaço seguro, no qual os atletas podem realizar seus sonhos sem assumir responsabilidades por decisões políticas", continuou. O Mundial de Ginástica Artística começará no próximo domingo em Jacarta sem a delegação israelense, que teve o visto negado pelas autoridades indonésias. O governo do país asiático, o mais populoso do mundo de maioria muçulmana, "tem uma política firmemente estabelecida de não manter contato com Israel enquanto não for reconhecida a existência de uma Palestina livre e soberana", explicou no início de outubro o ministro de Assuntos Jurídicos e Direitos Humanos da Indonésia, Yusril Ihza Mahendra. A Corte Arbitral do Esporte (CAS), à qual recorreu a Federação Israelense de Ginástica (IGF), negou na última terça-feira as pedidas provisórias para obrigar a Federação Internacional a "garantir a participação da equipe israelense no Mundial", sob o risco de "transferir ou anular" a competição.