Coca-Cola reduzirá em 30% açúcar em bebidas no México após acordo com governo

A Coca-Cola reduzirá o nível de açúcar em suas bebidas para o mercado mexicano após negociar a diminuição de um novo imposto para outros produtos de seu portfólio, informou o governo da presidente Claudia Sheinbaum nesta sexta-feira (17). A companhia, com a maior participação no mercado de bebidas do México, também aceitou diminuir os preços de suas variações sem açúcar em relação às tradicionais e a não incluir mais crianças e adolescentes em sua publicidade.

"A Coca-Cola, que é o principal participante do mercado, compromete-se a que, em um ano, os refrigerantes que contêm açúcar em seu portfólio tenham 30% menos açúcar", disse o subsecretário de Saúde, Eduardo Clark, durante a habitual coletiva de imprensa da mandatária. Segundo dados da empresa, essa redução teria impacto sobre mais de 70% do volume que comercializa no México, que é o principal consumidor per capta de refrigerantes no mundo, afirmou o funcionário. Esses acordos fazem parte da negociação para reduzir a magnitude de um novo imposto aprovado esta semana que taxa as bebidas "light", zero e sem calorias. A iniciativa original, que afeta a Coca-Cola e todas as empresas do setor, sugeria elevar o imposto sobre os refrigerantes açucarados e criar um novo para suas variantes sem açúcar, com o qual o custo geral ficaria em 3,08 pesos mexicanos (0,17 dólar) por litro.