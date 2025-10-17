China afasta comandante militar por corrupção

A China informou nesta sexta-feira (17) que iniciou investigações por corrupção contra o segundo militar de maior patente do Exército, o general He Weidong, e outros oito comandantes, como parte da campanha anticorrupção ordenada pelo presidente Xi Jinping. He Weidong, vice-presidente da Comissão Militar Central (CMC), foi um dos nove indivíduos expulsos do Exército por terem "violado gravemente" a disciplina, segundo uma declaração online do porta-voz do Ministério da Defesa, Zhang Xiaogang.

Oito pessoas foram expulsas do Partido Comunista Chinês, após terem integrado seu Comitê Central, precisou. "A punição severa imposta a He Weidong, Miao Hua (...) e outros demonstra mais uma vez a firme determinação do Comitê Central do Partido e da Comissão Militar Central em perseverar na luta contra a corrupção", sentenciou o porta-voz. O anúncio encerrou meses de especulações sobre a situação de He, que não aparecia em público desde março. Esta é a primeira vez que o governo chinês confirma oficialmente sua destituição, sem revelar detalhes sobre uma eventual detenção.