Brasil avalia como positivo encontro sobre tarifas nos EUA

Reunião entre o ministro das Relações Exteriores do Brasil e o secretário de Estado dos EUA é considerada passo inicial importante nas negociações para redução das tarifas impostas pelo governo americano.O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, se reuniu nesta quinta-feira (16/10) com o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, na Casa Branca, a fim de dar início às negociações sobre as tarifas de 50% impostas pelo governo americano a produtos brasileiros exportados ao país. Primeiro, os dois se reuniram a sós durante 15 minutos. Na sequência, juntaram-se à mesa integrantes de ambos os governos. Os americanos foram representados, por exemplo, pelo oficial do governo Jamieson Greer, além de integrantes do Departamento de Estado. Do lado brasileiro, estiveram presentes diplomatas, como a embaixadora do Brasil em Washington, Maria Luiza Viotti. Ao todo, o encontro durou 1h15min, mas não teve nenhuma conclusão prática, ainda que as conversas tenham sido consideradas positivas por ambos os lados pela disposição em negociar. Segundo o jornal Folha de São Paulo, membros do governo brasileiro avaliaram o encontro como o começo de negociações mais aprofundadas pela redução das tarifas ao país. Ainda conforme o veículo, Vieira afirmou que o encontro foi "um início auspicioso de processo negociador". O ministro brasileiro também disse que os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump devem se encontrar em breve, ainda sem data definida. A reunião entre os governos do Brasil e dos EUA ocorreu 10 dias depois que os presidentes dos dois países conversaram por meio de uma chamada de vídeo, semanas após Lula e Trump terem se cruzado brevemente durante a Assembleia Geral da ONU, nos EUA. Na ocasião da chamada, o Palácio do Planalto divulgou uma nota informando que os presidentes discutiram as tarifas impostas pela Casa Branca contra produtos brasileiros e abriram um canal de negociação entre o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, e o vice-presidente Geraldo Alckmin, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Apenas temas comerciais Um integrante do governo americano informou que Brasil e EUA trataram exclusivamente de assuntos comerciais durante a reunião estendida. Não teriam sido discutidos, portanto, assuntos como a Venezuela ou a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro, parte da justificativa de Trump para o tarifaço. Do lado brasileiro, a ideia era pedir a diminuição das tarifas de 50% impostas pelos EUA, além do fim de sanções como a suspensão de vistos e punições financeiras a autoridades como o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Na quarta-feira, Trump confirmou que autorizou a Agência Central de Inteligência (CIA) a conduzir operações secretas na Venezuela, marcando uma forte escalada nos esforços dos EUA para pressionar o regime do presidente Nicolás Maduro. Ele também declarou que cogita realizar ataques contra o narcotráfico em território venezuelano, após militares dos EUA bombardearem várias embarcações suspeitas de tráfico de drogas. gb (ots)