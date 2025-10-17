Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Autoridades palestinas afirmam que Exército israelense matou um menino de 11 anos na Cisjordânia

Autor AFP
Tipo Notícia

As forças israelenses mataram, nesta sexta-feira (17), um menino de 11 anos na Cisjordânia ocupada, segundo sua família e o Ministério da Saúde palestino, enquanto o Exército afirmou que suas tropas haviam disparado contra indivíduos que lançavam pedras.

O Ministério da Saúde da Autoridade Palestina identificou o menino como Mohamad Hallaq e disse que ele morreu na localidade de Al Rihiya, ao sul de Hebron.

O tio, que também se chama Mohamad Hallaw, disse à AFP que o menino estava sentado em frente à sua casa quando uma patrulha do Exército passou durante um confronto com um grupo de jovens mais velhos.

Os soldados "dispararam diretamente [nos meninos mais velhos] e o mataram", explicou o tio, afirmando que seu sobrinho não fazia parte do grupo de jovens.

O Exército israelense declarou à AFP que "os soldados responderam com disparos contra os suspeitos que lançavam pedras" em Al Rihiya.

O número de menores mortos pelas forças israelenses na Cisjordânia, em confrontos vinculados ao lançamento de pedras, aumentou significativamente este ano.

Em abril, o Exército matou um adolescente palestino com cidadania americana, seguido por um jovem de 14 anos em junho e um de 15 anos em julho, por terem lançado pedras, segundo a força armada.

Israel ocupa a Cisjordânia desde 1967 e a violência se intensificou ali desde que começou a guerra de Gaza em outubro de 2023.

Desde então, as tropas e colonos israelenses mataram pelo menos 986 palestinos, segundo dados do Ministério da Saúde.

Durante o mesmo período, ao menos 43 israelenses, incluindo pessoal de segurança, morreram em ataques palestinos ou durante operações militares israelenses, segundo números oficiais.

