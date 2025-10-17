Ataque americano contra embarcação no Caribe deixou sobreviventes, diz imprensa

Um ataque das forças dos Estados Unidos na quinta-feira (16) contra uma embarcação no Caribe deixou sobreviventes, a primeira vez que isso aconteceu desde o início da campanha contra supostos barcos venezuelanos de narcotráfico, informou a imprensa americana. Washington mantém vários navios de guerra no mar do Caribe e, nas últimas semanas, executou ataques contra embarcações supostamente dedicadas ao narcotráfico, que mataram pelo menos 27 pessoas.

O ataque mais recente, na quinta-feira, deixou vários sobreviventes a bordo, segundo informações dos canais CBS, CNN e NBC, que citaram fontes do governo americano. O Pentágono não respondeu até o momento ao pedido da AFP por informações sobre o número de sobreviventes e seu estado. O presidente Donald Trump acusa seu homólogo Nicolás Maduro de ter vínculos com o narcotráfico e, na quarta-feira, anunciou que estava considerando ações militares terrestres contra os cartéis venezuelanos e que havia autorizado operações da CIA no país sul-americano. "Estamos certamente olhando para a terra agora, porque temos o mar muito bem controlado", declarou Trump.

Maduro atribui as acusações a um plano para buscar uma "mudança de regime" na Venezuela e assumir o controle das amplas reservas de petróleo do país. Em resposta às declarações de Trump, a Venezuela reforçou na quinta-feira a presença militar nos estados fronteiriços com a Colômbia. Antes, o país mobilizou tropas em zonas costeiras e começou a treinar civis a utilizar armas. Os ataques americanos geraram críticas de outros países sobre a legalidade das ações.