Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Acidente de ônibus na Sérvia deixa dois mortos e 80 feridos

Acidente de ônibus na Sérvia deixa dois mortos e 80 feridos

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Pelo menos duas pessoas morreram e 80 ficaram feridas após um ônibus que transportava trabalhadores de uma fábrica sair da pista e capotar no noroeste da Sérvia, informou o governo.

O acidente ocorreu em uma rodovia que conecta a cidade de Sremska Mitrovica à localidade de Jarak, cerca de 60 quilômetros a oeste da capital, Belgrado.

O Ministério do Interior indicou que ainda não se sabe a causa pela qual o veículo saiu da pista.

Imagens divulgadas pela polícia mostram o ônibus capotado em uma vala. 

Os 80 feridos foram levados para hospitais, mas nenhuma informação sobre o seu estado de saúde foi divulgada.

rus/cbo/rmb/meb/hgs/yr/aa

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar