A travessia de Tamara Klink pelo Ártico: um alerta sobre as mudanças climáticas

A brasileira Tamara Klink alcançou um marco para a América Latina: ela completou sozinha a Passagem Noroeste, uma travessia de 6.500 km pelo Ártico que se tornou possível graças ao degelo causado pelas mudanças climáticas. A viagem de dois meses entre a Groenlândia e o Alasca a bordo do Sardinha 2, um veleiro de 10 metros de comprimento, foi um desafio pessoal para Tamara, mas também uma mensagem de alerta sobre os efeitos do aquecimento global.

"Foi o ponto alto de um projeto de dois anos. Primeiro eu naveguei 5 mil km da França à Groenlândia, onde passei o inverno, depois naveguei até o Alasca", contou à AFP a jovem, de 28 anos. Entre 2023 e 2024, ela passou oito meses do inverno em seu barco, na Baía de Disko, Groenlândia, atracada na água congelada. Nascida na famosa família de velejadores Klink e fascinada pelo Ártico, Tamara concluiu o primeiro de seus grandes projetos solo em 2021, quando cruzou 13 mil km do Atlântico entre a Noruega e o Brasil, em um pequeno veleiro que comprou "pelo preço de uma bicicleta" e batizou de Sardinha. "Para mim, é importante velejar, porque mando uma mensagem: vão atrás dos seus sonhos", disse Tamara, que concluiu no mês passado o novo percurso. "Não me importo se sou a primeira ou a última" a realizar façanhas, ressaltou a velejadora, que considera "gratificante" ter sido a primeira pessoa da América Latina a cruzar a Passagem Noroeste. "Isso mostra que os latino-americanos podem encarar desafios esportivos relacionados não apenas a praias ou águas quentes, mas também a ambientes muito frios e tecnicamente desafiadores", comentou Tamara.

- Cada vez menos gelo - A Passagem Noroeste liga os oceanos Atlântico e Pacífico e foi percorrida pela primeira vez pelo explorador norueguês Roald Amundsen e por sua tripulação, no começo do século XX (1903-1906). Até três décadas atrás, só era possível atravessá-la com quebra-gelos. "Muito poucas pessoas fizeram sozinhas a Passagem Noroeste [14], não apenas porque ela é desafiadora, mas também porque era impossível. A água ficava congelada durante todo o inverno, e parcialmente no verão", explicou Tamara.

Segundo a ONU, 2024 foi o ano mais quente já registrado, e excedeu os níveis pré-industriais (1850-1900) em 1,55°C. "Só encontrei gelo em 9% da rota. Conversando com cientistas e com a população local, com caçadores e pescadores inuítes [povo das regiões árticas], entendi que isso faz parte de uma tendência geral de haver cada vez menos gelo marinho", alertou Tamara. "Vai ser muito difícil revertê-la se não tomarmos decisões firmes, corajosas, nesta década." - 'Bon voyage' - Filha do famoso velejador Amyr Klink, Tamara herdou do pai o amor por explorar lugares. Quando Amyr voltava para casa após longos meses de viagem, contava histórias sobre animais estranhos e batalhas contra tempestades.

O velejador também levava Tamara para fazer algumas travessias, o que deu origem ao seu primeiro livro, "Férias na Antártica" (2011), que escreveu com as irmãs Laura e Marina. "Foi super bonito para nós, quando crianças, sonhar com isso", lembrou. "Eu tinha 12 anos quando pedi ao meu pai que me ajudasse a começar a velejar sozinha. Ele me disse que me ajudaria com zero barcos e zero conselhos: 'Avise quando estiver pronta, e bon voyage'", contou Tamara. "Ele tinha todas as respostas e todas as ferramentas, mas me deu o direito de cometer meus próprios erros e aprender." Enquanto devorava livros sobre o Ártico, Tamara trilhou seu caminho com uma especialização na área naval na Escola Superior de Arquitetura de Nantes, França. Dessa forma, fez da navegação sua vida.