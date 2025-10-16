Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Yamal entra no ranking dos 10 jogadores mais bem pagos da Forbes

Com apenas 18 anos, o atacante do Barcelona Lamine Yamal entrou no ranking dos 10 jogadores mais bem pagos do mundo da revista especializada Forbes, divulgado nesta quinta-feira (16).

A revista estima em 43 milhões de dólares (R$ 234,2 milhões, na cotação atual) os rendimentos anuais do jovem espanhol, que renovou em maio o seu contrato com o 'Barça' até 2031.

Deste total, cerca de 10 milhões (R$ 54,5 milhões) seriam gerados pelos patrocínios com marcas como Adidas.

O jovem espanhol fecha uma lista liderada pelo português Cristiano Ronaldo (280 milhões de dólares) e na qual o astro argentino Lionel Messi ocupa a segunda posição, com 130 milhões, dos quais até 70 milhões são gerados apenas em patrocínios, segundo a Forbes. 

Também estão no ranking o francês Karim Benzema (3º) e o senegalês Sadio Mané (8º), que jogam no futebol saudita, estrelas do Real Madrid como Kylian Mbappé (4º), Vinícius Júnior (6º) e Jude Bellingham (9º), além dos atletas da Premier League Erling Haaland (5º) e Mohamed Salah (7º).

- Ranking de jogadores mais bem pagos segundo a Forbes (em dólares):

1. Cristiano Ronaldo (POR/Al Nassr): 280 milhões de dólares

2. Lionel Messi (ARG/Inter de Miami): 130 milhões

3. Karim Benzema (FRA/Al Ittihad): 104 milhões

4. Kylian Mbappé (FRA/Real Madrid): 95 milhões

5. Erling Haaland (NOR/Manchester City): 80 milhões

6. Vinicius Jr (BRA/Real Madrid): 60 milhões

7. Mohamed Salah (EGY/Liverpool): 55 milhões

8. Sadio Mané (SEN/Al Nassr): 54 milhões

9. Jude Bellingham (ENG/Real Madrid): 44 milhões

10. Lamine Yamal (ESP/FC Barcelona): 43 milhões

