Trump diz esperar se reunir com Putin dentro de duas semanas

Autor AFP
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou nesta quinta-feira (16) que espera se reunir com o par russo, Vladimir Putin, em Budapeste, nas próximas duas semanas.

"Provavelmente me reunirei com ele [Putin] nas próximas duas semanas" na capital da Hungria, disse Trump à imprensa no Salão Oval, acrescentando que seu secretário de Estado, Marco Rubio, se encontrará primeiro com funcionários russos.

