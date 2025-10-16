Trump autoriza operações da CIA contra Venezuela

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse na quarta-feira (15) que autorizou operações da CIA contra a Venezuela e que estava considerando realizar ataques em terra contra cartéis do tráfico de drogas no país sul-americano. O anúncio fez com que, pouco depois o presidente venezuelano Nicolás Maduro pedisse repúdio aos "golpes de Estado da CIA" e à "guerra no Caribe".

Até o momento, já ocorreram pelo menos cinco ataques contra pequenas embarcações de supostos "narcoterroristas", com saldo de 27 mortos. Desde agosto, Washington tem mobilizado navios e aviões de guerra no Caribe, em frente às águas venezuelanas, com o objetivo de combater o narcotráfico. Caracas denuncia um "assédio" e uma "ameaça" para uma "mudança de regime". Durante uma coletiva de imprensa no Salão Oval da Casa Branca, Trump foi questionado sobre uma reportagem do New York Times que afirmava que ele tinha aprovado em sigilo que a CIA realizasse ações encobertas na Venezuela contra Maduro. Ele não quis comentar em detalhe. "Mas o autorizei por duas razões, realmente", disse, antes de acusar Maduro de liderar um regime "narcoterrorista" e de libertar criminosos das prisões e mandá-los aos Estados Unidos.

Quando questionado se havia dado à CIA autoridade para "eliminar" Maduro, Trump disse: "É ridículo me fazer essa pergunta. Na verdade, não é uma pergunta ridícula, mas não seria ridículo se eu a respondesse?" Trump acrescentou que estava considerando realizar ataques em terra contra cartéis da Venezuela, após as ações letais contra supostas embarcações de drogas. "Estamos certamente olhando para a terra agora, porque temos o mar muito bem controlado", declarou Trump.

Após o ataque mais recente no mar, a polícia de Trinidad e Tobago anunciou que investigava a possível morte de dois cidadãos do país após receber relatos de moradores sobre a presença dos dois homens na embarcação bombardeada. Especialistas questionam a legalidade deste tipo de ataques com uso de força letal em águas internacionais contra suspeitos que não foram detidos nem interrogados. O governo republicano também enfrenta a oposição democrata no Legislativo, que exige explicações por esses ataques.

- 'Não aos golpes de Estado' - Pouco depois, Maduro pediu repúdio a um eventual "golpe de Estado da CIA". "Não à guerra no Caribe, não à guerra na América do Sul, sim à paz. Não à mudança de regime que tanto nos lembram as guerras eternas fracassadas de Afeganistão, Irã, Iraque, Líbia [...] Não aos golpes de Estado dados pela CIA", disse Maduro, sem mencionar explicitamente a informação do New York Times.