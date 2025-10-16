Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump adverte que EUA não pode 'esgotar' suas reservas de mísseis Tomahawk

O presidente americano, Donald Trump, expressou dúvidas sobre o envio de mísseis Tomahawk a Kiev, na véspera do encontro que terá com seu par ucraniano, Volodimir Zelensky, em Washington.

O chefe da Casa Branca disse que seu país não pode "esgotar" suas próprias reservas.

"Não podemos esgotar (as reservas do) nosso próprio país", disse, em resposta a uma pergunta sobre estes mísseis de cruzeiro.

"Nós também precisamos deles, então não sei o que podemos fazer", acrescentou.

Em conversa com jornalistas, Trump também disse que tinha falado em um telefonema com o presidente russo, Vladimir Putin, sobre a possibilidade de fornecer mísseis Tomahawk para a Ucrânia, e que Putin "não gostou da ideia".

eua rússia ucrânia

