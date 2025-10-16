Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Tribunal dos EUA confirma suspensão do envio da Guarda Nacional para Chicago

Tribunal dos EUA confirma suspensão do envio da Guarda Nacional para Chicago

Um tribunal federal de apelações confirmou nesta quinta-feira (16) a suspensão do envio de tropas da Guarda Nacional para a cidade de Chicago, negando um pedido do governo americano.

Os três juízes do tribunal determinaram que o governo de Donald Trump não demonstrou que as condições na terceira maior cidade dos Estados Unidos justificam o envio de tropas.

"Mesmo após ter considerado com grande deferência a avaliação das circunstâncias pelo presidente, não vemos provas suficientes de uma rebelião ou risco de rebelião em Illinois", destacou o tribunal. "As ações enérgicas, sustentadas e, ocasionalmente, violentas dos manifestantes em protesto contra as políticas e ações migratórias do governo federal não constituem, por si sós, um risco de rebelião contra a autoridade do governo."

Illinois e a cidade de Chicago entraram com uma ação judicial para bloquear o envio das tropas, uma medida também tomada por autoridades do estado do Oregon para impedir o envio de tropas da Guarda Nacional para Portland.

O estado da Califórnia, também governado por democratas, entrou com uma ação depois que Trump enviou tropas para Los Angeles - no começo do ano - com o objetivo de reprimir manifestações motivadas pela ofensiva do governo contra os imigrantes sem documentos.

Um juiz distrital declarou ilegal o uso extraordinário da Guarda pelo governo americano, mas uma corte de apelações permitiu posteriormente que a mobilização continuasse.

