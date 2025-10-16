Sul-coreano do PSG Lee Kang-in é eleito melhor jogador internacional asiático

O meio-campista e atacante do PSG Lee Kang-in, que não é titular sob o comando do técnico espanhol Luis Enrique, foi eleito nesta quinta-feira (16) o melhor jogador internacional asiático de 2025 durante a cerimônia do "AFC Awards", organizada pela Confederação Asiática de Futebol.

Com 49 partidas em todas as competições, 7 gols e seis assistências na temporada passada pelo PSG, o sul-coreano de 24 anos conquistou o prêmio destinado apenas a jogadores asiáticos que atuam em clubes fora da Ásia.