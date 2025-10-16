Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Protesto contra novo governo do Peru deixa um morto em mais de 100 feridos

Protesto contra novo governo do Peru deixa um morto em mais de 100 feridos

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Uma pessoa morreu e mais de 100 ficaram feridas nos confrontos registrados na quarta-feira à noite no centro de Lima, durante um grande protesto liderado por jovens contra o Congresso e o governo que tomou posse recentemente.

Uma multidão seguiu em direção à sede do Legislativo em um protesto contra a classe política e a onda de extorsões e assassinatos do crime organizado.

A crise de segurança precipitou a destituição da presidente Dina Boluarte em um julgamento político expresso no dia 10 de outubro. 

O político de direita José Jerí, 38 anos, que era presidente do Parlamento, assumiu o posto de chefe de Estado de maneira transitória até julho de 2026, quando deverá entregar o poder ao candidato eleito nas eleições gerais do próximo ano.

Antes da inesperada mudança de presidente, a Geração Z, um coletivo de jovens de 18 a 30 anos, e sindicatos de artistas e de trabalhadores dos transportes públicos haviam convocado o protesto de quarta-feira.

Durante a noite, os manifestantes tentaram derrubar as barreiras de segurança que haviam sido instaladas nas imediações do Congresso.

A polícia dispersou a multidão com gás lacrimogêneo e avançou com escudos e cassetetes contra os manifestantes que atiravam pedras e lançavam fogos de artifício.

Um homem morreu e mais de 100 pessoas ficaram feridas, segundo as autoridades. 

Jerí identificou a vítima na rede social X como "Eduardo Ruiz Sanz, de 32 anos". 

A ONG Coordenadoria Nacional de Direitos Humanos afirmou que a "vítima teria sido atingida por um tiro supostamente disparado por um policial à paisana".

- Descontentamento geral -

As manifestações contra a classe política e a insegurança aumentaram nas últimas semanas em Lima.

O Peru passou por sete governos na última década, incluindo o que foi instalado em substituição à impopular Boluarte. 

A manifestação de quarta-feira foi a mais violenta registrada até o momento. Segundo a Defensoria do Povo, 102 pessoas feridas foram atendidas nos serviços de emergência, "24 civis e 78 policiais". 

"Eu acho que há um descontentamento geral porque nada foi foi. Não há um plano de segurança do Estado", declarou à AFP a trabalhadora autônoma Amanda Meza, 49 anos, durante o protesto.

Com os confrontos de quarta-feira, ao menos 176 pessoas ficaram feridas durante os protestos mais recentes, incluindo agentes das forças de segurança, manifestantes e jornalistas, segundo as autoridades e fontes independentes.

O presidente Jerí denunciou que a "manifestação pacífica" foi infiltrada por delinquentes "para gerar caos". 

"Todo o peso da lei para eles", advertiu.

A manifestação de quarta-feira também teve a participação de organizações feministas, que protestaram contra o novo presidente por uma denúncia de um suposto caso de agressão sexual em dezembro de 2024, quando Jerí era parlamentar.

A denúncia foi arquivada em agosto pela Procuradoria por falta de evidências, segundo o Ministério Público. 

As ativistas, no entanto, exibiram uma grande bandeira peruana com a frase "presidente do Peru José Jerí estuprador".

O coletivo Geração Z lidera o movimento de protesto e exibe em suas passeatas a bandeira da série de mangá One Piece, o novo símbolo do protesto dos jovens contra governos considerados ruins ao redor do planeta.

cm/vel/avl/fp

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

governo

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar