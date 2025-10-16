Protesto contra novo governo do Peru deixa um morto em mais de 100 feridos

Uma pessoa morreu e mais de 100 ficaram feridas nos confrontos registrados na quarta-feira à noite no centro de Lima, durante um grande protesto liderado por jovens contra o Congresso e o governo que tomou posse recentemente. Uma multidão seguiu em direção à sede do Legislativo em um protesto contra a classe política e a onda de extorsões e assassinatos do crime organizado.

A crise de segurança precipitou a destituição da presidente Dina Boluarte em um julgamento político expresso no dia 10 de outubro. O político de direita José Jerí, 38 anos, que era presidente do Parlamento, assumiu o posto de chefe de Estado de maneira transitória até julho de 2026, quando deverá entregar o poder ao candidato eleito nas eleições gerais do próximo ano. Antes da inesperada mudança de presidente, a Geração Z, um coletivo de jovens de 18 a 30 anos, e sindicatos de artistas e de trabalhadores dos transportes públicos haviam convocado o protesto de quarta-feira. Durante a noite, os manifestantes tentaram derrubar as barreiras de segurança que haviam sido instaladas nas imediações do Congresso.

A polícia dispersou a multidão com gás lacrimogêneo e avançou com escudos e cassetetes contra os manifestantes que atiravam pedras e lançavam fogos de artifício. Um homem morreu e mais de 100 pessoas ficaram feridas, segundo as autoridades. Jerí identificou a vítima na rede social X como "Eduardo Ruiz Sanz, de 32 anos".

A ONG Coordenadoria Nacional de Direitos Humanos afirmou que a "vítima teria sido atingida por um tiro supostamente disparado por um policial à paisana". - Descontentamento geral - As manifestações contra a classe política e a insegurança aumentaram nas últimas semanas em Lima.

O Peru passou por sete governos na última década, incluindo o que foi instalado em substituição à impopular Boluarte. A manifestação de quarta-feira foi a mais violenta registrada até o momento. Segundo a Defensoria do Povo, 102 pessoas feridas foram atendidas nos serviços de emergência, "24 civis e 78 policiais". "Eu acho que há um descontentamento geral porque nada foi foi. Não há um plano de segurança do Estado", declarou à AFP a trabalhadora autônoma Amanda Meza, 49 anos, durante o protesto.