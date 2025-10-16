Outro caminho é possível para a IA, afirma jornalista Karen Hao

Outro modelo de desenvolvimento da inteligência artificial é possível, um modelo mais íntegro, mais focado e menos consumidor de energia, afirma a jornalista Karen Hao, autora do livro 'Empire of AI'. Seu livro é uma pesquisa que a levou à lista das 100 personalidades mais influentes em matéria de IA em 2025, segundo a revista americana Time.

Pergunta: Uma seção inteira do seu livro é dedicada às consequências da corrida entre os gigantes digitais provocada pela Open AI para alcançar a IA geral. Resposta: "O custo ambiental é extraordinário e se deve à necessidade de acelerar a extração dos metais necessários para as placas gráficas. Pensa-se que a colonização pertence ao passado, mas para os indígenas que vivem no deserto do Atacama (norte do Chile), é o presente. Seus recursos são saqueados.

Cobre para os cabos condutores e componentes eletrônicos dos centros de dados, lítio para as baterias dos geradores de emergência que alimentam esses centros de dados. O outro aspecto é o impacto ambiental da atividade dessas estruturas, em energia e água". P: Você também aborda o custo social, especialmente para os trabalhadores de países em desenvolvimento cuja tarefa é rotular os conteúdos.

R: "As empresas de tecnologia recrutam mão de obra principalmente no Sul Global e em comunidades economicamente vulneráveis para diferentes tarefas destinadas a melhorar os modelos de inteligência artificial. Para o meu livro, entrevistei trabalhadores quenianos que faziam isso para a OpenAI. No Quênia, encontrei um homem chamado Mophat Okinyi. Esse trabalho o destruiu espiritual e mentalmente. E o mais difícil era que ele não conseguia explicar à sua esposa e enteada por que sua personalidade estava começando a mudar (...) Ele não tinha mais intimidade com sua esposa. Só sentia vergonha, vergonha de dizer que seu trabalho consistia em ler conteúdos sexuais o dia inteiro". P: O objetivo da OpenAI e de outros gigantes da tecnologia é criar uma inteligência artificial geral (IAG). O que é a IAG?

R: "Há uma piada clássica na OpenAI: se você perguntar a 13 pesquisadores qual é a definição (de IAG), obterá 15 respostas diferentes. E isso ocorre porque não há consenso científico sobre o que é a inteligência humana. No entanto, a OpenAI tem uma definição explícita: a IAG representa sistemas altamente autônomos mais eficientes que os humanos em tarefas de maior valor econômico. Portanto, eles afirmam claramente que buscam criar uma máquina que automatize o trabalho humano".