Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Novo presidente do Peru pede poderes ao Congresso para enfrentar violência

Novo presidente do Peru pede poderes ao Congresso para enfrentar violência

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O novo presidente peruano, José Jerí, pediu poderes ao Congresso nesta quinta-feira (16) para enfrentar a violência, após os recentes protestos contra o crime organizado e a classe política que deixaram um morto e uma centena de feridos em Lima.

Na quarta-feira foram registrados os confrontos mais graves desde que os protestos começaram em Lima há um mês, liderados pela Geração Z, um coletivo de jovens entre 18 e 30 anos, em repúdio ao Congresso e ao governo de direita recém-instalado, que substituiu o de Dina Boluarte.

A presidente foi destituída após um julgamento político expresso em 10 de outubro devido à crise de insegurança.

Jerí, de 38 anos e até então chefe do parlamento, assumiu a presidência de forma interina até julho de 2026, quando deverá entregar o comando após a realização de eleições gerais.

Durante os confrontos de quarta-feira, um manifestante morreu por um impacto de bala cuja origem está sendo investigada. Também foram registrados 113 feridos, entre eles 84 policiais e 29 civis, de acordo com o balanço consolidado das autoridades.

Nesta quinta-feira, Jerí compareceu ao Congresso para pedir "faculdades legislativas" que lhe permitam enfrentar a crise de insegurança. Ele espera adotar medidas de urgência sem passar pela aprovação dos parlamentares.

"Queremos solicitar recursos legislativos para legislar principalmente em temas de segurança pública [...] que é o principal problema", disse o presidente aos jornalistas.

"Entre eles está o tema dos presídios", de onde as gangues operam uma rede de extorsão, comentou Jerí, sem detalhar o tipo de intervenção que espera aplicar nas prisões.

cm-vel/mar/lm/rpr

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

governo

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar