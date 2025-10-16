Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Nestlé pretende eliminar 16.000 postos de trabalho em dois anos

Autor AFP
Tipo Notícia

O novo CEO da Nestlé anunciou a eliminação de 16.000 postos de trabalho durante os próximos dois anos ao anunciar nesta quinta-feira os resultados da empresa para os primeiros nove meses de 2025.

O grupo suíço do setor alimentício, com forte presença na América Latina, registrou uma queda de 1,9% em suas vendas, a 65,9 bilhões de francos suíços (83 bilhões de dólares, 452 bilhões de reais).

"O mundo está mudando e a Nestlé deve se adaptar mais rapidamente, o que significará tomar decisões difíceis, mas necessárias, para reduzir o número de funcionários", afirmou em um comunicado o CEO Philipp Navratil, que assumiu o comando da empresa em setembro.

O programa de redução de funcionários inclui, em particular, a eliminação de 12.000 postos administrativos em diversas funções e áreas do mundo, "o que permitirá economizar um bilhão de francos por ano até o final de 2027", o dobro do valor previsto até agora, destacou a empresa.

Também serão afetados 4.000 empregos no âmbito de iniciativas já em curso, que pretendem acelerar a produção e a cadeia de suprimentos, acrescenta o comunicado. 

O conglomerado alimentício, com mais de 2.000 marcas, incluindo o café solúvel Nescafé, os caldos Maggi e os chocolates KitKat, viveu um mês de setembro agitado em sua direção.

O CEO anterior, o francês Laurent Freixe, foi demitido devido a uma "relação amorosa" com uma subordinada, e o presidente do grupo, o belga Paul Bulcke, anunciou sua saída da empresa.

Analistas esperam que Navratil, que dirigia a Nespresso, consiga devolver a estabilidade ao grupo, que viu seu crescimento estagnar desde a onda de inflação de 2022 e enfrentou várias crises de reputação.

