Nestlé pretende eliminar 16.000 postos de trabalho em dois anos

O grupo suíço do setor alimentício, com forte presença na América Latina, registrou uma queda de 1,9% em suas vendas, a 65,9 bilhões de francos suíços (83 bilhões de dólares, 452 bilhões de reais).

O novo CEO da Nestlé anunciou a eliminação de 16.000 postos de trabalho durante os próximos dois anos ao anunciar nesta quinta-feira os resultados da empresa para os primeiros nove meses de 2025.

"O mundo está mudando e a Nestlé deve se adaptar mais rapidamente, o que significará tomar decisões difíceis, mas necessárias, para reduzir o número de funcionários", afirmou em um comunicado o CEO Philipp Navratil, que assumiu o comando da empresa em setembro.

O programa de redução de funcionários inclui, em particular, a eliminação de 12.000 postos administrativos em diversas funções e áreas do mundo, "o que permitirá economizar um bilhão de francos por ano até o final de 2027", o dobro do valor previsto até agora, destacou a empresa.

Também serão afetados 4.000 empregos no âmbito de iniciativas já em curso, que pretendem acelerar a produção e a cadeia de suprimentos, acrescenta o comunicado.

O conglomerado alimentício, com mais de 2.000 marcas, incluindo o café solúvel Nescafé, os caldos Maggi e os chocolates KitKat, viveu um mês de setembro agitado em sua direção.