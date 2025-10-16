Kremlin diz trabalhar na organização de cúpula Putin-Trump

A Rússia afirmou nesta quinta-feira (16) que trabalha na organização de uma nova cúpula entre Vladimir Putin e Donald Trump, possivelmente em Budapeste, após uma conversa telefônica de "quase duas horas e meia" entre os dois presidentes.

"Ficou acordado que os representantes de ambos os países se encarregarão, sem demora, da preparação de uma cúpula, que poderia ser organizada, por exemplo, em Budapeste", declarou o conselheiro diplomático de Putin, Yuri Ushakov, à imprensa.