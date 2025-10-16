Kremlin diz que trabalha na organização de cúpula Putin-Trump

A Rússia afirmou nesta quinta-feira (16) que está trabalhando na organização de uma nova cúpula entre Vladimir Putin e Donald Trump, possivelmente em Budapeste, após uma conversa telefônica de "quase duas horas e meia" entre os dois presidentes. "Ficou acordado que os representantes de ambos os países se encarregarão, sem demora, da preparação de uma cúpula, que poderia ser organizada, por exemplo, em Budapeste", declarou o conselheiro diplomático de Putin, Yuri Ushakov, à imprensa.

"Foi uma conversa muito substancial e, ao mesmo tempo, extremamente franca e repleta de confiança", acrescentou, antes de destacar que a ligação foi uma iniciativa da Rússia. Ushakov acrescentou que Budapeste, como local da reunião, foi uma proposta de Trump, que recebeu o apoio "imediato" de Putin. Os dois presidentes conversaram pouco antes da chegada do presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, a Washington, onde ele discutirá com Trump um possível fornecimento de mísseis americanos de longo alcance, entre outros assuntos. "Vladimir Putin reiterou que os [mísseis] Tomahawks não vão mudar a situação no campo de batalha, mas prejudicarão significativamente as relações entre nossos países — sem mencionar as perspectivas de uma solução pacífica", acrescentou Ushakov.