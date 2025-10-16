Jornalista de meio estatal russo morre na Ucrânia

"O correspondente militar da RIA Novosti, Ivan Zuev, morreu na região de Zaporizhzhya e seu colega Yuri Voitkevich ficou gravemente ferido", indicou o meio, ao acrescentar que Zuev faleceu "como resultado de um ataque de um drone ucraniano".

Um correspondente de um meio estatal russo morreu em um ataque de drone na parte da região ucraniana de Zaporizhzhya ocupada por Moscou, informou na quinta-feira (16) sua agência, RIA Novosti.

O repórter falecido trabalhava para a RIA Novosti há vários anos e havia recebido várias condecorações, acrescentou a agência.

O Ministério das Relações Exteriores da Rússia expressou suas condolências pela morte de Zuev e desejou a pronta recuperação de seu colega ferido.

O fotógrafo de imprensa francês Antoni Lallican morreu em um ataque de um drone russo há duas semanas no leste da Ucrânia e o ucraniano Georgii Ivanchenko ficou ferido.

Segundo a Unesco e organizações profissionais, mais de 20 comunicadores morreram desde que a Rússia lançou sua ofensiva em grande escala contra a Ucrânia em fevereiro de 2022.